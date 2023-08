Časna sestra koja je pobijedila u Voiceu danas izgleda drugačije: Ima piercing i dugačke pletenice

Cristina Scuccia (35), časna sestra nevjerojatnog glasa postala je prava senzacija kada je pobijedila u talijanskoj verziji 'The Voicea' 2014. godine, a sada izgleda potpuno drugačije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Krajem 2022. godine Christina je šokirala javnost kada je otkrila da je odbacila habit i da konobari u Španjolskoj.

- Vjerujem da treba hrabro slušati svoje srce. Promjena je znak evolucije, ali je uvijek zastrašujuća jer je lakše usidriti se u svoje sigurnosti nego preispitivati ​​se. Postoji li ispravno ili pogrešno? - izjavila je svojedobno i dodala kako su joj u odluci da napusti red pomogli i stručnjaci, psiholozi.

Pjevanjem se i dalje bavi, a na Instagramu je vrlo aktivna i prati je više od 160 tisuća ljudi. Sada ima pletenice na glavi i piercing na nosu.

Ove godine se natjecala i u talijanskom showu 'Otok slavnih' inačici Survivora u kojem sudjeluju slavne osobe.

Prisjetimo se, Cristina, porijeklom sa Sicilije, na audiciji showa šokirala je žiri svojom izvedbom pjesme 'No One' Alicie Keys. Nakon što je shvatila da nevjerojatan glas pripada časnoj sestri, članica žirija, diva Raffaella Carrà, koja je preminula 2021. godine, rekla je da je 'sljedećih nekoliko minuta bez teksta'.

Foto: Matteo Carcano Fotosicki

Scuccia koja je u to vrijeme bila među časnim sestrama u samostanu sestara Uršulinki u Milanu, probila se do finala i pobijedila je s izvedbom pjesme 'What a Feeling ' iz filma 'Flashdance'.

Cristina je kasnije izdala album te je poklonila jedan primjerak papi Franji. Na albumu je bila i njezina verzija Madonnine pjesme 'Like a Virgin'. Njezin glazbeni dar hvalili su svi, od običnih ljudi do talijanskih kardinala.

Iako više nije časna sestra, vjera je i dalje bitna u njezinom životu.