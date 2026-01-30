Catherine O'Hara je nekoliko sati prije smrti hitno prevezena u bolnicu u teškom stanju...

Glumica Catherine O’Hara preminula je u 72. godini života, nakon što je u petak u ranim jutarnjim satima u kritičnom stanju hitno prebačena u bolnicu u Los Angelesu. Vijest o smrti potvrdila je njezina agencija, navodeći da je glumica umrla nakon kratke bolesti.

Foto: Hubert Boesl

Kako je izjavio glasnogovornik Vatrogasne službe Los Angelesa, hitna pomoć intervenirala je u njezinu domu u četvrti Brentwood oko 4:48 ujutro, nakon zaprimljenog poziva zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja. O’Hara je potom prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena liječnička pomoć, no njezino se stanje nije stabiliziralo.

Službeni uzrok smrti zasad nije objavljen, a predstavnici agencije Creative Artists Agency nisu iznosili dodatne pojedinosti o zdravstvenim okolnostima koje su dovele do njezine smrti.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Catherine Anne O’Hara ostavila je neizbrisiv trag u filmskoj industriji tijekom karijere koja je trajala desetljećima. Pamtimo je po kultnom božićnom klasiku 'Sam u kući', ali i po filmu 'Bubimir'.