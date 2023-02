Celine Dion glumi samu sebe u romantičnoj komediji, a društvo joj pravi bivša Miss svijeta

Ovih je dana objavljen trailer za film 'Ponovno ljubav' u kojem ćemo imati priliku gledati kanadsku divu Celine Dion (54) koja glumi samu sebe.

Film prati pomalo neočekivanu ljubavnu priču. Glavni lik, Mira, teško podnosi gubitak svog preminulog zaručnika te počinje slati emotivne SMS poruke na njegov broj mobitela. U međuvremenu, njegov broj je službeno dodijeljen novinaru Robu koji je nedavno prekinuo sa zaručnicom te je potpuno izgubio nadu za pronalazak ljubavi svog života. Ipak, njezine poruke počinju ga opčinjavati te se upušta u avanturu i pronalazak neočekivane ljubavne prilike. A pri svemu tome, u tom naumu pomoći će mu upravo Celin Dion, koja glumi samu sebe.

Za dodatno iznenađenje, Celin u filmu neće imati samo filmsku ulogu već će publika imati priliku čuti i njezinu novu glazbu. Što se tiče ostalih, Miru je utjelovila glumica, pjevačica i Miss svijeta 2000. Priyanka Chopra (40) (Baywatch, The Matrix Resurrections). Uloga Roba pripala je Samu Heughanu (42) (Outlander, A Princess for Christmas). Zanimljivo je istaknuti kako se u traileru pojavljuje i Priyankin suprug Nick Jonas (30), glazbenik i član benda Jonas Brothers.

Redatelj i scenarist filma je Jim Strouse (46) (Grace Is Gone, The Winning Season, People Places Things) dok je glavna ideja filma preuzeta iz novele 'Text For You' (Poruka za tebe) njemačke autorice Sofie Cramer. Svakako, ova romantična komedija nikoga neće ostaviti ravnodušnim te će u svibnju, kada je film planiran za početak prikazivanja u kinima, pokazati kako ljubav dolazi onima koji u nju vjeruju te je možda baš udaljena samo jednu SMS poruku.

Što ako vas nasumična SMS poruka dovede do ljubavi vašeg života? U ovoj romantičnoj komediji, suočavajući se s gubitkom zaručnika, Mira Ray šalje niz romantičnih poruka na njegov stari broj mobitela ne shvaćajući da je broj dodijeljen novom službenom telefonu novinara Roba Burnsa koji je osvojen iskrenošću u lijepo ispovjednim porukama. Kad mu je dodijeljeno da napiše profil megazvijezde Celine Dion, traži njezinu pomoć da smisli kako osobno upoznati Miru, ali i osvojiti njezino srce.

Inače, ovo je prva filmska uloga kanadske pjevačice.

