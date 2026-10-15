Céline Dion je postala Barbie!

Glazbena diva Céline Dion dobila je veliku čast jer je kultna tvrtka Mattel odlučila napraviti Barbie lutku s njezinim likom. Nova kolekcionarska lutka slavi jedno od najupečatljivijih modnih i glazbenih izdanja pjevačice, njezin nezaboravan nastup na dodjeli Oscara 1998. godine. Ovaj potez oduševio je brojne obožavatelje koji s nestrpljenjem prate njezin veliki povratak na scenu.

Tvrtka Mattel nedavno je predstavila novu kreaciju u sklopu svoje prestižne serije Barbie Signature, a ovoga puta u središtu pozornosti našla se legendarna kanadska pjevačica. Barbie lutka s likom Céline Dion rekreira izgled koji je nosila dok je izvodila nagrađenu pjesmu iz filma Titanic. Pjesma je te iste večeri kući odnijela zlatni kipić za najbolju originalnu pjesmu, čime se zauvijek upisala u povijest pop kulture.

Foto: Mettelcreations

Dizajneri su pazili na svaki detalj kako bi lutka što vjernije prikazala pjevačicu. Lutka nosi minijaturnu verziju tamnoplave haljine dugih rukava s dolčevitom koju je u originalu dizajnirao Michael Kors. Uz elegantnu haljinu, tu je i nezaobilazna replika poznate ogrlice Srce oceana.

Originalnu ogrlicu koju je Dion nosila te nezaboravne večeri izradili su poznati draguljari Asprey & Garrard. Taj raskošni komad nakita sadržavao je cejlonski safir od otprilike 171 karata i mnoštvo dijamanata. Njegova procijenjena vrijednost tada se kretala oko 2,2 milijuna USD, što ga čini jednim od najskupljih komada nakita ikada nošenih na crvenom tepihu.

Pjevačica nije krila oduševljenje ovim posebnim priznanjem koje je dobila u 58. godini života. Oglasila se službenim priopćenjem u kojem je istaknula koliko joj znači ovaj projekt i suradnja s poznatim brendom igračaka.

"Prava je čast pridružiti se Barbie nasljeđu s lutkom inspiriranom jednim od najznačajnijih trenutaka u mojoj karijeri. Nadam se da će ova lutka nadahnuti sve da se s povjerenjem izraze, slijede svoje snove i vjeruju u snagu vlastitog glasa", izjavila je Dion u priopćenju.

Nova lutka puštena je u prednarudžbu 14. listopada po cijeni od 60 USD (oko 53 eura). Kolekcionari je očekuju na svojim adresama do kraja prosinca ove godine. Dion se ovim priznanjem pridružila rastućem popisu glazbenih legendi koje su ovjekovječene kao Barbie lutke, a među njima su i Tina Turner, Mariah Carey te Stevie Nicks.

*uz korištenje AI-ja



