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Maju Šuput i Nenada Tatarinova i u razvodu spajaju nekretnine

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Maju Šuput i Nenada Tatarinova i u razvodu spajaju nekretnine
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Razveli se Maja Šuput i Nenad Tatarinov | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Pjevačica je gostovala u podcastu Big Deal Vilibalda Vucu kojem je sponzor agencija za nekretnine Eurovilla za koju radi Nenad Tatarinov

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Maja Šuput nedavno je gostovala u podcastu BIG DEAL voditelja Vilibalda Vuce, a tijekom razgovora koji je trajao više od sat vremena na stoliću između Maje i voditelja stajala je okrugla promo plaketa agencije za nekretnine Eurovilla, koja je sponzor podcasta.

No to ne bi bilo zanimljivo da u toj agenciji ne radi Nenad Tatarinov, bivši suprug Maje Šuput i otac malenog Blooma. 

Foto: PROMO

Nije tajna da su Maja i Nenad i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima, o čemu onda često otvoreno priča. 

- Čujemo se svaki dan, i to po pet puta, a i svakodnevno se vidimo. Nenad svako jutro dođe po Blooma i vodi ga u vrtić. I dalje se svako jutro vidimo. Od prvog dana razvoda Nenad je živio s nama još cijelu moju ljetnu turneju, a tek se nakon nekoliko mjeseci službeno odselio. To samo govori da smo normalni ljudi - rekla je Maja jednom za Gloriju.

Vijest o razvodu prošle je godine izazvala velik interes javnosti, osobito jer je par bio u braku šest godina i često su djelovali skladno.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo, svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza, više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje' - napisala je tad Šuput.

Nakon razvoda, Tatarinov je postao agent za nekretnine, a zatim je na društvenim mrežama otvorio profil koji koristi u poslovne svrhe.  Tada je napisao i nekoliko objava o tome zašto je odlučio postati agent za nekretnine. 

- Oduvijek me motivira rad s ljudima i mogućnost da im pomognem donijeti jednu od najvažnijih životnih odluka, kupnje prvog stana, preseljenja obitelji ili početka novog poglavlja - napisao je te dodao kako ga je privukla i dinamičnost posla, kao i prilika za stalno učenje i činjenica da svaki klijent i nekretnina 'nose svoju priču'. 

- Kao agent, imam priliku spojiti profesionalnost, pregovaračke vještine i osobni pristup kako bih klijentima pružio sigurnost, povjerenje i najbolji mogući rezultat - napisao je. 

- Ali u stvarnosti, naš posao je puno više od toga! Mi smo tu da vam pomažemo kroz cijeli proces, od savjeta, pregovaranja, do nalaženja savršene nekretnine. Naš zadatak nije samo prodaja, već i da vam olakšamo najveće odluke u životu - zaključio je Nenad.

Foto: Instagram

U podcastu je Maja pričala o tome kako je kupila svoju nekretninu. Otkrila je kako je s 19 godina počela živjeti sama, u stanu koji su joj osigurali roditelji. Godinama kasnije taj je stan, zajedno sa svom ušteđevinom, iskoristila za kupnju nekretnine u kojoj živi i danas.

“Dan-danas sam u tom stanu i kad samoj sebi kažem: 'Wow, to si sama kupila, sama.' Naravno da sam ponosna. Jer sam umrla za taj stan pjevajući, umrla. I rodila se 300 puta. Ali stan je moj. Ne može mi nitko ništa”, ispričala je u podcastu. Osim o poslu, pričala je i o putovanjima, posebno onom nedavnom u London, gdje je išla u društvu Emila Tedeschija mlađeg. Naglasila je da nije bila riječ samo o dobrom provodi, već je put bio i dijelom poslovni.

Foto: Instagram
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FOTO Pogledajte sva filter lica Maje Šuput u pet dana...

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