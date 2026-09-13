Celine Dion nastupala je poslije duge pauze: 'Tako sam sretna'

Celine Dion održala je prvi koncert nakon gotovo četiri godine od kako je objavila 2022. godine da se bori s rijetkim i bolnim stanjem, sindromom ukočene osobe. Kanadska glazbena diva otvorila je svoju rezidenciju u Parizu u Plenitude Areni pjesmom 'On ne change pas' (u prijevodi na hrvatski jezik 'Ne mijenjamo se') koja se nalazi na njenom iznimno uspješnom albumu 'S‘il suffisait d‘aimer' objavljenom 1998. godine.

Foto: Sarah Meyssonnier

Spomenutu pjesmu Celine je završila sa suzama u očima.

- Obećala sam sebi da neću plakati. Ali tako sam sretna što vas vidim - rekla je pjevačica mnogobrojnoj publici.

Francuski mediji navode kako se u areni okupilo čak 30 tisuća obožavatelja te da su svi nastupi već rasprodani.

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- Hvala vam puno što ste došli. Ako ste prvi put u Parizu, nadam se da ćete se zaljubiti u njega kao i ja. Napokon, nevjerojatno je da smo svi zajedno. Obećala sam da ću se vratiti, da ću se vratiti na pozornicu. I evo me, pjevam za vas i pjevam za sebe, pjevam uživo! - nadodala je kanadska glazbena diva.

Dion se na pozornici prvo pojavila u elegantnoj dugoj haljini, kosa joj je bila podignuta u punđu, a srebrni nakit dodatno je podigao cijelu odjevnu kombinaciju. Pjevačica se kasnije preobukla u crno odijelo te se rasplesala na pozornici. Društvene mreže preplavili su videi kako izvodi svoje najveće hitove poput 'Because You Loved Me', 'Power of Love' te 'My Heart Will Go On', baladu sa soundtracka iz filma 'Titanic'.

Iako je koncert započeo s 50 minuta kašnjenja, sudeći prema reakcijama nitko to pjevačici nije zamjerio.

- Noć je bila napeta, uplakana, radosna, vjerojatno još i više za pjevačicu nego za njezinu vjernu publiku. Njezin je glas zvučao krhko i ogoljeno, ali barem je to bio njezin prepoznatljiv glas, a ne autotune. Isprva se jasno borila sama sa sobom. Glas joj je opasno podrhtavao kao da će puknuti ili se slomiti. Ali samopouzdanje joj je raslo iz trenutka u trenutak na pozornici - napisao je kritičar Neil McCormicka iz londonskog The Telegrapha.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Celine Dion je 2022. godine otkrila je da joj je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe, rijetko neurološko stanje koje uzrokuje ukočenost udova te jake grčeve mišića. Tada je u poruci na društvenim mrežama otkrila kako to stanje utječe na svaki dio njezina života.

- Ponekad uzrokujući poteškoće pri hodanju i ne dopuštajući mi da koristim svoje glasnice za pjevanje na način na koji sam navikla - napisala je tada.