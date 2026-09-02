Celine Dion s obožavateljima je pjevala ispred pariškog hotela

Kanadska pjevačica, Celine Dion, u Parizu je svojim obožavateljima priredila pravi mali koncert nasred ulice ispred hotela u kojem odsjeda.

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

Slavna pjevačica izašla je pred okupljene obožavatelje u elegantnoj uskoj crnoj haljini s dugim krznenim rubom koji je sezao gotovo do pločnika. Vidno raspoložena, mahala je publici, pokazivala prema obožavateljima i njihala se u ritmu glazbe.

U jednom trenutku zapjevala je svoj veliki hit 'Pour que tu m'aimes encore' iz 1995. godine, a obožavatelji su joj se pridružili i pjevali zajedno s njom. Celine je nedavno doputovala u Pariz iz svog doma u blizini Las Vegasa, a čini se da itekako uživa u francuskoj prijestolnici. Ipak, njezin dolazak nije samo turističke prirode, pjevačica naime uskoro počinje svoju novu seriju koncerata u Paris La Défense Areni u Nanterreu.

Foto: Andrew Kelly

Planirano je ukupno 26 nastupa, od rujna ove godine do svibnja sljedeće godine. To će biti njezini prvi koncerti nakon što je 2023. godine naglo morala otkazati svjetsku turneju 'Courage' zbog dijagnoze sindroma ukočene osobe (stiff-person syndrome).