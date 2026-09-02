Obavijesti

Show

Komentari 0
U GRADU LJUBAVI

Celine Dion s obožavateljima je pjevala ispred pariškog hotela

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Celine Dion s obožavateljima je pjevala ispred pariškog hotela
8
Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U jednom trenutku zapjevala je svoj veliki hit 'Pour que tu m'aimes encore' iz 1995. godine, a obožavatelji su joj se pridružili i pjevali s njom

Admiral

Kanadska pjevačica, Celine Dion, u Parizu je svojim obožavateljima priredila pravi mali koncert nasred ulice ispred hotela u kojem odsjeda.

NAKON DUGE PAUZE Céline Dion najavila povratničke koncerte: 'Spremna sam za ovo'
Céline Dion najavila povratničke koncerte: 'Spremna sam za ovo'
Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

Slavna pjevačica izašla je pred okupljene obožavatelje u elegantnoj uskoj crnoj haljini s dugim krznenim rubom koji je sezao gotovo do pločnika. Vidno raspoložena, mahala je publici, pokazivala prema obožavateljima i njihala se u ritmu glazbe.

NAKON PAUZE Celine Dion najavila 10 dodatnih koncerata u Parizu u svibnju 2027.
Celine Dion najavila 10 dodatnih koncerata u Parizu u svibnju 2027.

U jednom trenutku zapjevala je svoj veliki hit 'Pour que tu m'aimes encore' iz 1995. godine, a obožavatelji su joj se pridružili i pjevali zajedno s njom. Celine je nedavno doputovala u Pariz iz svog doma u blizini Las Vegasa, a čini se da itekako uživa u francuskoj prijestolnici. Ipak, njezin dolazak nije samo turističke prirode, pjevačica naime uskoro počinje svoju novu seriju koncerata u Paris La Défense Areni u Nanterreu.

DIVA SLAVI ROĐENDAN S 26 godina starijim suprugom osvojila je svijet: Bolesti koje su ih pogodile promijenile su sve
S 26 godina starijim suprugom osvojila je svijet: Bolesti koje su ih pogodile promijenile su sve
"I Am: Celine Dion" special event screening in New York
Foto: Andrew Kelly

Planirano je ukupno 26 nastupa, od rujna ove godine do svibnja sljedeće godine. To će biti njezini prvi koncerti nakon što je 2023. godine naglo morala otkazati svjetsku turneju 'Courage' zbog dijagnoze sindroma ukočene osobe (stiff-person syndrome).

NASMIJEŠENA Céline Dion oduševila pratitelje novim pojavljivanjem: Predivan je podsjetnik da malo usporimo
Céline Dion oduševila pratitelje novim pojavljivanjem: Predivan je podsjetnik da malo usporimo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO J.Lo utegnula guzu u tajice pa krenula pumpati bicepse
OPET U AKCIJI

FOTO J.Lo utegnula guzu u tajice pa krenula pumpati bicepse

Ponedjeljak ujutro i teretana mnogima zvuče kao kazna, ali Jennifer Lopez (57) očito drukčije započinje tjedan. Samo četiri dana nakon što su je paparazzi snimili poslije ranog treninga u Santa Monici, J.Lo je opet stigla po svoju dozu utega. Prošli put iz teretane je izašla s kavom, a sad je na trening krenula s bocom vode u ruci
FOTO I ove slavne dame imaju celulit te ga ponosno pokazuju, no obline su ipak u prvom planu
'SAVRŠENO NESAVRŠENE'

FOTO I ove slavne dame imaju celulit te ga ponosno pokazuju, no obline su ipak u prvom planu

Jennifer Lopez je na putu do teretane u tajicama pokazala celulit, a isto je nedavno učinila i Eva Longoria na plaži... Dokaz je to da su i one samo žene od krvi i mesa, ne srame se svojih mana te ih ponosno pokazuju.
Obitelj, prijatelji i brojne kolege ispratili su Jimmyja Stanića
TUŽAN OPROŠTAJ

Obitelj, prijatelji i brojne kolege ispratili su Jimmyja Stanića

Na zagrebačkom Mirogoju na posljednji je počinak ispraćen legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026