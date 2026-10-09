Céline Dion pala na pozornici, a njena reakcija oduševila fanove

Tijekom koncerta u sklopu povratničke rezidencije u Parizu, Céline Dion pala je na pozornici dok je izvodila pjesmu 'Dans un autre monde' iz 1998. godine. Prema snimkama koje su se pojavile na internetu, pjevačica je skakutala ne jednoj nozi i u jednom trenutku završila na podu. Srećom, nije se ozlijedila te je odmah ustala, fanovima pokazala 'palac gore' i nastavila pjevati.

Dion je trenutno usred petotjedne koncertne rezidencije u dvorani Plenitude Arena u Nanterreu, zapadnom predgrađu Pariza, kojom se vraća nastupima uživo nakon što je u prosincu 2022. otkrila da joj je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe, neurološki poremećaj koji utječe na mišiće. Sljedeća rezidencija u istoj dvorani zakazana je za svibanj 2027. godine. U intervjuu za časopis People prije dvije godine, Dion je rekla kako joj je bilo teško prihvatiti zdravstvene probleme.

- Nisam željela stati. Željela sam ostati na pozornici. Željela sam biti hrabra umjesto razumna. To je bilo pogrešno, rekla je tada. Otkako je javno objavila dijagnozu, Dion je nastupila u samo nekoliko posebnih prigoda; na otvorenju Olimpijskim igara u Parizu i modnoj reviji Elie Saab u Rijadu, 2024. godine. Prvi koncert u sklopu pariške rezidencije, održan u subotu, 12. rujna, bio je njezin prvi cjelovečernji nastup još od 8. ožujka 2020. godine, kada je nastupe zaustavio prvo COVID-19, a zatim i zdravstvene komplikacije povezane s njenom dijagnozom.

- Dala sam obećanje. Obećala sam da ću se vratiti, da ću ponovno stati na pozornicu. I evo me, pjevam za vas i za sebe, pjevam životu! Hvala vam od srca na podršci, strpljenju i, ako smijem tako reći, ja sam sve što jesam zahvaljujući vašoj ljubavi, rekla je Dion na prvom pariškom koncertu, a prenosi People.