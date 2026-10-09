Obavijesti

Galerija

Komentari 1
DRASTIČNE PROMJENE

FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati

Sve više svjetski poznatih zvijezda otvoreno govori o korištenju lijekova za mršavljenje te ne skrivaju da su im upravo oni pomogli u borbi s viškom kilograma. Njihove velike fizičke transformacije izazvale su brojne reakcije javnosti, a dio obožavatelja smatra da su neki u želji za vitkijom linijom otišli predaleko. U galeriji pogledajte kako su se tijekom godina promijenila neka od najpoznatijih holivudskih lica.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
EXCLUSIVE: Sharon Osbourne is Pictured Heading Out Shopping in Los Angeles
Sharon Osbourne često se branila od zlih medijskih napisa zbog korištenja Ozempica. | Foto: TheImageDirect.com
1/39
Sharon Osbourne često se branila od zlih medijskih napisa zbog korištenja Ozempica. | Foto: TheImageDirect.com
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026