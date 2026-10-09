FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati

Sve više svjetski poznatih zvijezda otvoreno govori o korištenju lijekova za mršavljenje te ne skrivaju da su im upravo oni pomogli u borbi s viškom kilograma. Njihove velike fizičke transformacije izazvale su brojne reakcije javnosti, a dio obožavatelja smatra da su neki u želji za vitkijom linijom otišli predaleko. U galeriji pogledajte kako su se tijekom godina promijenila neka od najpoznatijih holivudskih lica.
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Sharon Osbourne često se branila od zlih medijskih napisa zbog korištenja Ozempica.
| Foto: TheImageDirect.com
Sharon Osbourne često se branila od zlih medijskih napisa zbog korištenja Ozempica. |
Foto: TheImageDirect.com
Sharon Osbourne često se branila od zlih medijskih napisa zbog korištenja Ozempica.
| Foto: TheImageDirect.com
"Nije tajna da uzmeš lijek koji ti može pomoći skinuti kile. Ja sam u redu s time", oštro je komentirala prije dvije godine.
| Foto: PA/Pixsell
Ispričala je kako je imala nezdravu naviku prehrane dugi niz godina, a lijek joj je uvelike pomogao. Prestala je s lijekom kada je pala na manje od 45 kilograma.
| Foto: Aude Guerrucci
Sharonina kćer Kelly Osbourne godinama već negira da je uzimala Ozempic.
| Foto: Instagram
Tvrdi kako je njezina transformacija rezultat napornog vježbanja i pridržavanja dijeta.
| Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Nakon poroda bila je na striktnoj dijeti koja joj je pomogla da dođe do željene težine.
| Foto: zz/Raoul Gatchalian/starmaxinc.com
Foto Instagram
Glumac Jonah Hill zabrinuo je javnost svojom pojavom tijekom snimanja filma "Cut Off". 42-godišnji Hill snimljen je u društvu kolegice, a svi su odmah krenuli brujati o njegovom izgledu.
| Foto: SXAC, AMCO
Hillu ovo nije prvi put da je drastično smršavio. Skoro 20 kila mršaviji bio je 2011. godine nakon rigorozne dijete. Do 2014. je već ponovno imao svoju punašniju figuru, no njegovi prijatelji su onda komentirali da nije bio u dobroj fazi života.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Tori Spelling je priznala kako je 2017. godine nakon rođenja petog djeteta imala problema s mršavljenjem.
| Foto: Instagram
To je ujedno bio i prvi put da je imala problema sa skidanjem kilaže nakon poroda te se odlučila na injekcije koje će joj u svemu pomoći.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Injekcije je prestala uzimati prije dvije godine.
| Foto: Reuters/Pixsell/Profimedia
Whoopi Goldberg nikada nije imala problem s time što stari, no 2022. godine nije bila zadovoljna svojom figurom.
| Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Bilo je to u vrijeme dok je snimala film "Till". Uzimala je injekcije za smanjenje kilaže te je istaknula kako je zadovoljna krajnjim rezultatom.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
"Izgubila sam težinu dvije osobe", rekla je jednom prilikom
| Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL
Rebel Wilson dramatično je promijenila izgled posljednjih godina. Poznata kao vrckava, bucmasta glumica, Wilson je u jednom trenutku odlučila otići na dijetu.
| Foto: Instagram/Rebel Wilson/kolaž
Smršavila je preko 30 kila do 2020. godine, a tek je kasnije priznala da je koristila i Ozempic.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Liječnici su joj savjetovali da smršavi prije nego što krene na postupak umjetne oplodnje, a transformaciju slavne glumice pratio je cijeli svijet.
| Foto: Ron Sachs/DPA/PIXSELL
Meghan Trainor također se dramatično promijenila.
| Foto: Tik Tok
Nakon što je rodila drugo dijete pokušavala je sve da vrati liniju koju je imala, no tek je s lijekovima za pomoć u mršavljenju došla do svoga cilja.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Priznala je kako se osjeća odlično te ne vidi problem u tome što se promijenila.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Kelly Clarkson je često pričala o problemima s mršavljenjem tijekom čitave karijere.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
"Postoje ljudi koji su rođeni mršavi, no to nisam ja", komentirala je 2015. godine u jednom intervjuu
| Foto: Kathy Hutchins / ipa-agency.net
Prošle godine je u razgovoru za People otkrila kako su joj dijeta i vježbanje pomogli da se vrati u formu i dođe do željene težine.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Glumica Kathy Bates također je iznenadila javnost svojom pojavom. Smršavjela je čak 35 kilograma posljednjih godina zahvaljujući vježbi, dijeti i Ozempicu.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Promjene u svoj život je uvela 2017. godine, a komentirala je kako nije sve tako lako kao što izgleda.
| Foto: HT/Abacapress.com
"Lakše mi je hodati, disati, zabavljati se i nisam više ukočena", komentirala je Bates.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Amy Schumer priznala je kako s Ozempicom nema dobra iskustva. Uzimala je lijek 2022. godine, no zbog mučnina je morala prestati.
| Foto: Tony DiMaio/PRESS ASSOCIATION
"Brzo sam izgubila 15 kilograma, no nisam mogla ustati iz kreveta. Koja je onda poanta lijeka?", rekla je u intervjuu Howardu Sternu u siječnju ove godine.
| Foto: Tammie Arroyo/AFF-Usa.com/Pixsell
Počela je uzimati druge, slične lijekove te je danas zadovoljna svojim izgledom.
| Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Pjevačica Lizzo priznaje da je probala s Ozempicom, no nije nastavila. Drastično je smršavila zahvaljujući dijetama.
| Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
"Da sam sve ovo napravila zahvaljujući lijekovima i operacijama, uopće ne bih bila ponosna na sebe".
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Oprah Winfrey potvrdila je da koristi lijekove za mršavljenje, ali nije komentirala koji točno je koristila.
| Foto: Oprah/Instagram
Izgubila je oko 25 kilograma, no kaže kako njezina težina nerijetko varira. Ove godine je istaknula da se osjeća bolje nego u četrdesetima, a da joj je lijek pomogao osloboditi se stalne borbe s kilogramima.
| Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Adele je jedna od onih zvijezda koje žustro odbacuju informacije da su koristile Ozempic. Mršavija je no ikada zahvaljujući rigoroznim dijetama, promjeni stila života i vježbanju. Nije bila na operaciji, a ne koristi nikakve lijekove.
| Foto: Mario Anzuoni/REUTERS
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL