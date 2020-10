Celzijus o pandemiji: Mnogi kolege nemaju sad niti za kruh

Imam tu sreću da mi muškarci ne ulijeću. Ako bih i primijetila neke simpatije ili dobila poziv koji bi se mogao tumačiti kao dejt, to je uvijek proizlazilo iz nekoga duljeg poznanstva, rekla je Nives

<p>Ona je spisateljica, dobitnica prestižne nagrade Kiklop, pjevačica, glumica, a gledatelji je trenutačno prate u ulozi žirija u zabavnom showu “Tvoje lice zvuči poznato”.Riječ je, naravno, o <strong>Nives Celzijus</strong> (38) koja nam je u velikom intervjuu otkrila tko su njezini favoriti u showu Nove TV, kakav joj je trenutačni emotivni status, bez dlake na jeziku pričala je i o odnosu s bivšim suprugom <strong>Dinom Drpićem</strong>, a razgovor nije mogao proći a da se ne dotaknemo i pandemije koja svakodnevno utječe na naše živote.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U jeku pandemije korona virusa otkazani su brojni koncerti, no Nives je u prošlih nekoliko mjeseci imala angažmane u nekoliko televizijskih projekata, uključujući “TLZP”, pa se ipak lakše nosi s posljedicama ograničavanja koncerata i drugih javnih događanja. Otkrila nam je i kako se malo glazbenika trenutačno može pohvaliti dodatnom zaradom, a neki su kaže u toliko lošoj situaciji da nemaju ni za kruh. Pa krenimo redom...</p><p><strong>Već je prošlo nekoliko epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Jeste li zadovoljni svojim sudjelovanjem?</strong></p><p>Presretna sam što sam dio meni najdražeg TV showa već treću godinu zaredom. Jako sam ponosna na cijelu tu moju priču oko showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. A jesam li zadovoljna sobom? Ja sam onaj tip koji uvijek misli da je nešto trebao bolje. Često se poslije emisije uhvatim da još satima razmišljam jesam li možda bila preoštra ili prekritična prema nekom kandidatu.</p><p><strong>Čitate li komentare nakon emisije. Što vam najčešće pišu?</strong></p><p>Pročitam komentare na svojim društvenim mrežama, ali na njima se već tijekom godina okupila i probrala ekipa ljudi koja je tu ipak prisutna iz ljubavi. Dijelimo neke slične stavove, tako da nam se uglavnom podudaraju mišljenja oko nastupa kandidata i većinom su svi zadovoljni mojim osvrtima i bodovanjem.</p><p><strong>Imate li favorita? Koji nastup vam je dosad bio najbolji?</strong></p><p>Postoje kandidati poput<strong> Fabijana</strong> i L<strong>u</strong> koji su zabljesnuli već od prve emisije i koji više-manje drže konstantu, ovisno o zadanoj pjesmi i transformaciji. Kod ostalih kandidata vidi se gradacija iz emisije u emisiju. Sve su bolji, samouvjereniji i možda je malo zanimljivije gledati taj njihov rast. U ovoj sezoni teško je imati favorita jer je ovo nevjerojatna sezona u kojoj su zaista svi i vokalno i glumački dobri.</p><p><strong>Je li lakše biti natjecatelj ili član žirija?</strong></p><p>Mislim da je nepravedno stavljati se u istu poziciju s kandidatima iza kojih stoje svakodnevni rad te zahtjevne fizičke i psihičke pripreme. Vrijeme snimanja 'TLZP-a' za kandidate znači nepostojanje privatnog života u tom periodu. Žiri ima taj luksuz doći jedan dan na snimanje, ugodno se zavaliti u svoje stolice i uživati u showu. Jedina olakotna okolnost kod kandidata jest to što su oni odgovorni samo sebi. Mi ipak imamo tu odgovornost prema svima. I prema kandidatima i prema gledateljima. Teško je davati četvorke i petice kada misliš da ih nitko ne zaslužuje, a opet znaš da ne možeš svima dati 12.</p><p><strong>Maja Šuput je debitant u showu. Kako vam se snašla u ulozi voditeljice?</strong></p><p>Maja je doista savršena. Vodi kao da to radi cijeli život. Svi smo znali da Maja to može, ali da može toliko dobro, šarmantno, vješto, prirodno... Mislim da nas je sve ugodno iznenadila i unijela još jednu novu dozu vedrine i veselja u show.</p><p><strong>Gdje god se okrenemo, svi pričaju o pandemiji korona virusa. Kako vi gledate na cjelokupnu situaciju? Bojite li se? Jeste li i dalje zen, kao što ste svojedobno rekli u jednom intervjuu?</strong></p><p>Ja se maksimalno pridržavam uputa, koliko god mi to moj posao dopušta. Nastojim ne odlaziti bespotrebno u unutrašnje prostore, nositi masku u situacijama kada je to potrebno, dezinficirati ruke. Što ne znači da mi je život stao. I dalje ću otići u šetnju, na kolače, u restoran, samo nemam potrebu otići na neko trendi mjesto i bespotrebno se gužvati među nepoznatim ljudima. Uvijek mogu odabrati neko mjesto gdje mogu odgovorno i bez straha uživati u hrani, piću, društvu. Smatram da svi trebamo pokazati dozu odgovornosti i ljudskosti jer ovdje nije riječ o tome bojimo li se mi za sebe. Bojimo se prije svega za ugrožene skupine. Stajalište da je netko bolestan ili star i da bi ionako vjerojatno umro je toliko pogrešno i vodi u odumiranje ljudskosti i morala. Ako i samo možda možemo spasiti nečiji život ili ga produljiti nošenjem maske, dezinficiranjem ruku ili neodlaskom na najnapučenije mjesto u gradu, tko smo mi da to ne učinimo? Svaki život je vrijedan nošenja jedne obične maske, pa taman i ako nismo sigurni u njezinu efikasnost.</p><p><strong>Koliko vaša glazbena karijera trenutačno pati zbog korone?</strong></p><p>Od pojave korone imala sam tek nekoliko manjih koncerata, i to na početku ljeta. Sve ostalo je otkazano. I svjesna sam da vjerojatno neću ponovno tako brzo nastupati. Iz istog razloga nisam izbacivala singlove. Jedna od pjesama čeka spremna neka bolja vremena. Pjevači pjesme i spotove uglavnom financiraju od svojih nastupa. Ako nema nastupa, gotovo je besmisleno i neizvjesno ulagati jer ne znamo na koji način ćemo vratiti uloženo.</p><p><strong>Jeste li tražili državnu pomoć poput nekih glazbenika? Kako gledate na to?</strong></p><p>Za razliku od brojnih kolega, imala sam sreće da radim 'Tvoje lice zvuči poznato' i druge projekte, tako da nisam ovisila isključivo o glazbenoj karijeri. No malo kolega se može pohvaliti time. Mnogima je doslovce preko noći egzistencija dovedena u pitanje do mjere da nemaju za kruh. Pogrešan je stav da glazbenici zarađuju milijune ili stotine tisuća kuna tijekom godine i da nužno imaju nekakve zalihe. Većina glazbenika i pjevača radi i zarađuje toliko da, kad ulože u pjesme, spotove, instrumente i sve popratne sadržaje, ostane im tek prosječna plaća. Rijetki su oni kojima u ovom periodu ne treba pomoć.</p><p><strong>Ljute li vas i dalje kritike na društvenim mrežama oko objavljivanja vaših seksi fotografija? Smeta li vam što vas ljudi na taj način doživljavaju i što u prvi fokus stavljaju vaše obline?</strong></p><p>Svatko vidi ono što želi vidjeti i tumači to onako kako mu paše. Netko će među sto lijepih komentara vidjeti samo kritike, netko neće. No očekivati samo hvalospjeve na društvenim mrežama je suludo jer ljudi ih prije svega koriste kao ispušni ventil. Bitniji pokazatelj je stvarni život, a činjenica jest da su ljudi tada više fokusirani na moje lice, oči, osmijeh, priču.</p><p><strong>Smatrate li da društvene mreže loše utječu na tinejdžerice, da stvaraju pritisak mladim djevojkama da moraju biti pošto-poto lijepe?</strong></p><p>Taj pritisak vjerojatno egzistira od postanka čovječanstva. Više me muči što su ovim novim generacijama nametnuti neki uvrnuti kriteriji predimenzionirane, neprirodne ljepote. Ove moje 'starije' generacije na to reagiraju s gnušanjem, ali primjećujem kako su ovim novim generacijama recimo najprirodnija i prekrasna pojava predimenzionirana usta, neprirodni obrazi i općenito taj look voštanih lutkica.</p><p><strong>Najbolji/najgori ulet ikad?</strong></p><p>Imam tu sreću da mi muškarci ne ulijeću. Ako bih i primijetila neke simpatije ili dobila poziv koji bi se mogao tumačiti kao dejt, to je uvijek proizlazilo iz nekoga duljeg poznanstva.</p><p><strong>Kako je izgledao vaš zadnji spoj?</strong></p><p>Haha. Uobičajeno. U pauzi za ručak smo otišli na ručak.</p><p><strong>Nedavno se šuškalo da vam je srce "ukrao" nepoznati muškarac. Ima li istine u tom?</strong></p><p>Nema 'krađa' u tom druženju. To je jedan vrlo ugodan, neopterećujući, respektirajući i prije svega prijateljski odnos koji mi mnogo znači u ovom periodu.</p><p><strong>Na što biste odmah pali kod muškarca, a što vas instantno može odbiti?</strong></p><p>Prije svega pale me intelekt, humor, talent, kompetencije, pismenost. Momentalno me odbije nepoznavanje osnova pismenosti. Znalo se događati da se, nakon pismenih promašaja za koje je jasno da nisu lapsus calami tipa 'nemogu' ili 'ne mam', ispričam prenatrpanim rasporedom i više nikad ne odgovorim na poruku.</p><p><strong>Volite li da se muškarac dugo trudi oko vas prije nego što pristanete na spoj ili?</strong></p><p>Nema pravila. Ima frajera koji mi se godinama konstantno udvaraju. Jedanput je i upalilo. Tako je moj bivši uvijek prepričavao anegdotu kako me pet godina nije puštao i svaki dan bi mi poslao poruku 'How are you?' dok mu napokon nisam odgovorila. Vjerojatno bi u većini situacija neki takav postupak pripisali luđaštvu, ali meni se u nekom trenutku svidjela ta njegova ustrajnost i pomisao da tako poželjan i zgodan frajer, uz sve te silne žene koje ga smatraju predivnim, svaki dan pomisli na mene.</p><p><strong>Sanjate li i dalje o princu na bijelom konju ili ste s godinama postali opušteniji po tom pitanju?</strong></p><p>Nikad baš nisam bila poklonica bajki. Uvijek sam se vidjela kao zaposlenu, uspješnu ženu koja nema previše vremena za ljubav, što opet ne znači da nema ljubavi u njezinu životu. Ja jednostavno nisam tip žene koja je neprestano potpuno posvećena partneru i nemam potrebe gurati ga u sve segmente svog života. Nemam nikakav problem ako se ne stižemo čuti ili poslati si poruku svaki dan. To ne umanjuje moje osjećaje.</p><p><strong>Vjerujete li u srodnu dušu?</strong></p><p>Vjerujem u srodne duše, koje ne moraju nužno biti naši ljubavni partneri. Vjerujem u srodne duše prijatelja, djece, članova familije.</p><p><strong>Rekli ste da ste žena od trenutka. Što to točno znači?</strong></p><p>Znači da ne volim neke dugoročne planove, ne volim gubiti vrijeme na neka ozbiljnija planiranja i maštanja koja se možda izjalove. Najbolje djelujem u trenutku.</p><p><strong>Kakva je Nives bila kad je bila mlađa, a kakva je danas?</strong></p><p>Bila sam buntovnija, nesigurnija. Dopustila sam da ljudi koji su mi trebali biti oslonac u životu stvore krivu, negativnu sliku o meni samoj. Bila sam ljuta djevojka, na sebe i na cijeli svijet. Danas volim sebe, volim ljude, naučila sam pronaći uvijek ono najljepše u ljudima i vezati se baš za te njihove kvalitete. Upravo sve to me čini sretnom ženom.</p><p><strong>Nedavno ste na Instagramu objavili fotografiju sina i bivšeg supruga Dine Drpića. I nakon razvoda ostali ste dobri prijatelji. Izjavili ste i da biste u nekoj kriznoj situaciji prvo njega nazvali. Koliko ste ponosni na sebe što ste, unatoč tome što je vašem braku došao kraj, ostali civilizirani zbog djece?</strong></p><p>Ne bih rekla da smo ostali civilizirani isključivo zbog djece. Zapravo, govorit ću u svoje ime. Dino je obilježio jedan veliki, predivni dio mog života. Uvijek ću ga voljeti i cijeniti zbog toga i mislim da se moj odnos prema njemu ne bi suviše promijenio ni da nemamo djecu.</p><p><strong>Kako napreduje pisanje "Gole istine 4"? Hoćete li biti uporni u objavljivanju kao i kod prvog nastavka, a umalo ste odustali jer je nitko nije htio objaviti? Imate li planova oko novih pjesama, albuma?</strong></p><p>Mislim da je pitanje trenutka kada ću se ponovno ozbiljnije posvetiti pisanju. S obzirom na dosadašnje dojmljive naklade mojih knjiga i interes izdavačkih kuća, sigurno će biti drukčije, lakše u odnosu na prvijenac. Čini mi se da 'Gola istina' ipak neće dobiti i treći nastavak. Nadam se da će ta moja četvrta knjiga biti posve različita od prethodnica. U međuvremenu sam posvećenija pisanju novih autorskih pjesama.</p><p><strong>Jeste li stroga mama? I kći i sin su u tinejdžerskim godinama. Hoćete li biti popustljiviji ili kontrol-frik kad polude hormoni, krenu prve ljubavi, izlasci onako zaozbiljno?</strong></p><p>Ne mogu reći da sam previše stroga. Možda sam pomalo histerična mama kada ne završavaju školske obveze. Kada shvatim da pričam u prazno i da me nitko ne doživljava, počnem vikati po kući pa tek onda klinci shvate da je vrijeme da se prime posla. Više me muči što sam paničarka, na mamu. Čim djeca kasne ili se ne jave na telefon, meni nije dobro.</p><p> </p>