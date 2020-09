- KAD NIVES OKRENE PROTIV TEBE I TVOJU FAMILIJU. Znao sam da me to \u010deka kad tad, ali ba\u0161 na ovaj na\u010din... Ne\u0107aci su mi rekli da trebam snimiti ro\u0111endansku \u010destitku za njihovu prijateljicu Mateju. Jo\u0161 mi je bilo \u010dudno da obojica snimaju, ali... uglavnom volio bih re\u0107i kako je ovo bio \u2018hladan tu\u0161\u2019 za mene, ali bilo je PUNO GORE. P.s. Iako je ve\u0107 drugi dan (karma Is a bitch) i\u0161\u010da\u0161ila lakat, kunem se da nemam veze s tim. \u010casna rije\u010d! Ali pro\u0107i \u0107e i taj lakat...\u00a0 - napisao je Petko na Instagramu.

Podsjetimo, kada je voditelj nedavno zalio Nives kantom vode, ona je u tom trenu vrisnula.

- Jasno vam je i da \u0107e gospon sa snimke biti propisno ka\u017enjen - napisala je tada, a izgleda kako je ispunila obe\u0107anje.

