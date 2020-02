Čemu vi učite svoje djevojčice? To je bio pornografski sadržaj!

Ono što su Jennifer Lopez (50) i Shakira (43) izvodile na poluvremenu Super Bowla bio je spektakl koji je zasjenio i samu utakmicu.

Sve je prštalo od energije i performansa, na čemu bi im pozavidjele i upola mlađe pjevačice. Dvije Latino dive izvodile su svoje najveće hitove te su mrdale guzom, a bilo je i plaženja jezikom.

Koliko god su oduševile upečatljivim izvedbama, to se ipak nije svidjelo svima. Federalna komisija za komunikacije primila je 1312 žalbi gledatelja koji su imali štošta za reći o nastupima pjevačica, piše CNN.

Neke od tih žalbi došle su od roditelja koji su se požalili kako su njihova djeca bila izložena 'pornografskom programu'. Drugi pak smatraju kako ovakav program potiče na trgovinu seksom.

Mnoge je uznemirilo što nije bilo nikakvoga javnog upozorenja prije ovog nastupa koji je, prema riječima jednog gledatelja, 'bio manje glazbeni, a više kao nastup iz striptiz kluba'.

Gledatelji širom Amerike napisali su brojne uvrede na račun izgleda i nastupa Latino diva.

- Nastup Jennifer Lopez na poluvremenu Super Bowla bio je iznimno eksplicitan i potpuno neprihvatljiv za događaj koji gledaju obitelji, uključujući i djecu. Morala sam reći svojoj djeci da iziđu iz sobe kako ne bi bili izloženi nečemu što ne trebaju vidjeti - piše u komentaru koji je ostavila osoba iz Utaha.

- Čemu vi učite svoje djevojčice? Plešite polugole kako bi uzbudile muškarce i onda tražite #Me Too za uznemiravanje? Je li u redu biti neko seksualno biće i tresti svojom golom stražnjicom i izlagati svoje međunožje i plesati na šipci pred cijelim svijetom - pitao se gledatelj iz Wisconsina.

- Odvratan spektakl bio je na televiziji tijekom poluvremena Super Bowla jučer i zgrozila me ideja da je ovo prikazano u mnogim domovima u Americi i vjerojatno širom svijeta. Izgleda kao da bi prodavanje seksa mogao biti posao danas, usprkos trgovini ljudima i Me Too pokretu. Srami se Fox - slaže se osoba iz Oregona.

Mnoge pritužbe uključivale su prijetnje o bojkotiranje Pepsija. I ne samo Pepsija! Neki su poručili kako planiraju bojkotirati i Super Bowl.

- Jennifer Lopez vrtjela se oko šipke za striptiz i mlatila guzom pred mojim očima i pred očima mog supruga i djece. Bojkotirat ću Pepsi i njihove proizvode, osim ako ne budu garantirali da će sljedeće godine biti prikazan pristojan šou u poluvremenu Super Bowla. Bojkotirat ćemo i Super Bowl - piše žena iz Tennesseeja.

- Jako sam uvrijeđena prikazivanjem pornografskog sadržaja u onome za što se pretpostavlja da treba biti obiteljska prilika. Bojkotirat ću Super Bowl, a posebno vulgarne nastupe tijekom poluvremena koji su sve gori svake godine - dodala je druga gledateljica.

Inače, Super Bowl je uživo pratilo 102 milijuna gledatelja na nekoliko kanala i putem interneta, sudeći prema Foxu.

