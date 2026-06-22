Cesaria Evora glas je koji je svijetu otkrio Zelenortske Otoke, a pjevala je i u Zagrebu

Mnogi su za Zelenortske Otoke, arhipelag stotinama kilometara od obale zapadne Afrike, prvi put čuli zahvaljujući jednom glasu. Bio je to glas Cesárije Évore, pjevačice koja je sjetnu glazbu svoje domovine pronijela svijetom. Danas, dok svijet slavi uspjehe njihove nogometne reprezentacije, sjećanje na "bosonogu divu", koja je bosa i s čašom konjaka u ruci stajala i na pozornici zagrebačkog Lisinskog, ne blijedi.

Matija Habljak/VLM/Pixsell | Foto: Matija Habljak/VLM/Pixsell

Rođena 1941. u lučkom gradu Mindelu, na otoku São Vicente, Cesária Évora odrasla je u siromaštvu, a pjevati je počela kao tinejdžerica u lokalnim barovima. Njezin životni poziv postala je morna, sjetna i nostalgična glazba prožeta osjećajem čežnje poznatim kao "sodade". Pjesme je izvodila na kreolskom portugalskom, a govorile su o ljubavi, rastancima, oceanu i teškoj povijesti zelenortskog naroda. Iako je desetljećima bila lokalna zvijezda, pravi proboj dogodio se tek u njezinim kasnim četrdesetima.

Njezin scenski nastup bio je jedinstven koliko i njezin glas. Na pozornicu je uvijek izlazila bosa, što je postao njezin zaštitni znak, simbol solidarnosti sa siromašnim ženama i djecom njezine zemlje. Tijekom koncerata, u pauzama između pjesama, sjela bi za stol, zapalila cigaretu i popila čašu konjaka, stvarajući intimnu atmosferu bara iz svoje mladosti.

Foto: YouTube/screenshoot

Svjetsku slavu dosegla je relativno kasno, u svojim pedesetima, albumom "Miss Perfumado" iz 1992. godine. Njezin duboki, melankolični glas osvojio je publiku od Pariza do New Yorka, čak i onu koja nije razumjela ni riječ onoga o čemu pjeva. Postala je najveći kulturni izvoz svoje zemlje i prva glazbenica sa Zelenortskih Otoka koja je stekla globalnu prepoznatljivost.

Vrhunac međunarodnog priznanja stigao je 2004. godine, kada je za svoj deveti studijski album "Voz d'Amor" osvojila nagradu Grammy u kategoriji svjetske glazbe. Upravo je s tim albumom stigla i pred hrvatsku publiku, održavši emotivne koncerte u travnju 2005. u rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Njezina veza sa Zagrebom bila je posebna, a publika je svaki put iznova bila zavedena sirovom emocijom i toplinom njezine izvedbe.

Boris Šćitar/Pixsell | Foto: Boris Šćitar/Pixsell

Cesária Évora preminula je 2011. u svom rodnom Mindelu, no njezino nasljeđe živi i dalje. Stavila je Zelenortske Otoke na svjetsku kartu, a u njezinu čast međunarodna zračna luka na São Vicenteu nosi njezino ime. Njezina glazba utjecala je na brojne umjetnike, uključujući Madonnu i Stromaea, koji joj je posvetio pjesmu "Ave Cesaria". Dok je ona svijetu predstavila dušu svoje zemlje kroz glazbu, danas to čini nova generacija heroja. Nogometna reprezentacija, poznata kao "Plavi morski psi", postala je sportska senzacija i izvor nacionalnog ponosa, dokazujući da se duh malog arhipelaga u Atlantiku može izraziti na različite načine.

Čak je i Vozinha slikao svoje kopačke ispred njenog murala za sreću na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

*uz korištenje AI-ja

