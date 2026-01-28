Obavijesti

Cesarica ovaj petak u Laubi: Tko je vladao pozornicama, a tko streamingom u 2025. godini?

Cesarica ovaj petak u Laubi: Tko je vladao pozornicama, a tko streamingom u 2025. godini?
Zagreb: Koncert Jasne Zlokić u Tvornici Kulture | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Uskoro će se saznati kome će pripasti Cesarica za Hit godine, ali i tko će dobiti nagrade koje također izravno mjere puls publike – Koncertni Bestseller i Digitalni Bestseller za 2025. godinu

U petak, 30. siječnja, u zagrebačkoj Laubi saznat ćemo kome će pripasti Cesarica za Hit godine, ali i kome će pripasti nagrade koje također izravno mjere puls publike – Koncertni Bestseller i Digitalni Bestseller za 2025. godinu. Riječ je o priznanjima koja također ne ovise o dojmu ili trendu, nego o konkretnim brojkama: prodanim ulaznicama i stvarnom slušanju glazbe.

Koncertni Bestseller dodjeljuje se izvođaču s najvećim brojem prodanih ulaznica za samostalne koncerte u protekloj godini, a temelji se na službenim i verificiranim podacima koje tijekom godine prikuplja i obrađuje stručna služba ZAMP-a Hrvatskog društva skladatelja. A podaci za 2025. govore sami za sebe – bila je to godina koja je ponovno pomaknula granice koncertne industrije.

Foto: PROMO

„Prvi podaci o naplati autorskih prava pokazuju da je koncertna industrija u Hrvatskoj i u 2025. godini ponovno srušila rekord, nadmašivši rezultate iz 2024. i prethodnih godina“, ističu iz ZAMP-a te dodaju kako su prihodi autora od koncerata zabavne glazbe porasli oko 19 posto, dok je i ozbiljna glazba zabilježila rast od oko 6 posto. „Da se glazba izvodila uživo više nego ikad, potvrđuje i rast autorskih prihoda od zabavnih priredbi, i to od oko 14 posto“, poručuju.

S druge strane, Cesarica Digitalni Bestseller donosi sliku glazbenih navika publike u digitalnom prostoru. Nagrada se dodjeljuje izvođaču s najvećim brojem streamova novih pjesama na pretplatnim glazbenim servisima poput Spotifyja, Apple Musica i Deezera, a temelji se isključivo na stvarnoj aktivnosti korisnika.

Foto: PROMO

„Ovaj pokazatelj popularnosti ima veliku težinu, budući da je krajem 2025. godine u Hrvatskoj bilo gotovo 400 tisuća pretplatnika na glazbene servise“, naglašavaju iz ZAMP-a. „Zato su i autorske naknade ostvarene putem streaming platformi u 2025. godini dosegnule nove rekordne razine, što potvrđuje sve važniju ulogu digitalnog dosega glazbenika.“

U obje kategorije presudnu ulogu ima detaljna obrada velikog broja podataka – od koncertnih evidencija i prodaje ulaznica do precizne analize streaminga – čime Cesarica dodatno potvrđuje svoju vjerodostojnost kao nagrada koja prati stvarne navike publike i realni uspjeh izvođača.

Tko je obilježio koncertne pozornice, a tko digitalni prostor u 2025. godini, doznat ćemo u petak, 30. siječnja, u Laubi. Na pozornicu će stati Matija Cvek, Jakov Jozinović, Uršula Najev, Duška i ovogodišnja dobitnica nagrade Cesarica Legend – Jasna Zlokić.

