Cetinski poručio Jozinoviću prije koncerta u Novom Sadu: Svi smo jednom bili mladi pjevači
Tony Cetinski, koji je prošlog tjedna otkazao svoj koncert u Novom Sadu, sada se obratio mlađem kolegi Jakovu Jozinoviću uoči njegovog nastupa u istoj dvorani.
Objavio je njihovu zajedničku fotografiju i poslao mu poruku podrške:
- Svi smo jednom bili mladi pjevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je vidjeti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti sretan koncert i mnogo lijepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvijek pobjeđuje glazba - napisao je glazbenik.
Podsjećamo, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u toj dvorani jer je, kako navode, 'nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani'.
Koncert je otkazao Tony Cetinski, ali Jozinović je odbio otkazati koncert.
