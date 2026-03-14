GLAZBA POBJEĐUJE

Cetinski poručio Jozinoviću prije koncerta u Novom Sadu: Svi smo jednom bili mladi pjevači

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Cetinski poručio Jozinoviću prije koncerta u Novom Sadu: Svi smo jednom bili mladi pjevači
Drago mi je vidjeti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti sretan koncert i mnogo lijepe energije publici u Novom Sadu, napisao je glazbenik

Tony Cetinski, koji je prošlog tjedna otkazao svoj koncert u Novom Sadu, sada se obratio mlađem kolegi Jakovu Jozinoviću uoči njegovog nastupa u istoj dvorani.

Objavio je njihovu zajedničku fotografiju i poslao mu poruku podrške:

- Svi smo jednom bili mladi pjevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je vidjeti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti sretan koncert i mnogo lijepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvijek pobjeđuje glazba - napisao je glazbenik.

Jakov Jozinović javio se uoči svog koncerta u Novom Sadu
Zadar: Tony Cetinski održao koncert na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjećamo, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u toj dvorani jer je, kako navode, 'nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani'.

Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi

Koncert je otkazao Tony Cetinski, ali Jozinović je odbio otkazati koncert.

Komentari 1
