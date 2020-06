Ipak ništa: Cetinski se našao s Miroslavom Škorom pa je naglo odustao od ulaska u Sabor...

Imao sam jake ponude i velike šanse izvjesnog ulaska direktno u Sabor, ali sve znate. Najjači sam vaš glas dok pjevam. Neka tako ostane još neko vrijeme, poručio je Tony

<p>Pjevač <strong>Tony Cetinski </strong>(51) još je nedavno bio glasan oko cjepiva protiv korona virusa. Dok su neki mislili kako će ući u politiku i boriti se protiv tog cjepiva, on je je napravio preokret.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Politika je nekad voljela estradne zvijezde' </strong></p><p>Oglasio se ponovno na društvenim mrežama i objasnio odluku svojim pratiteljima i onima koji su ga podržavali.</p><p>- Ipak sam odustao od političkog angažmana, no ne i od našeg cilja. Sebe definitivno ne vidim u saborskom društvu koje je trenutno u tim foteljama. Imao sam jake ponude i velike šanse izvjesnog ulaska direktno u Sabor, ali sve znate. Najjači sam vaš glas dok pjevam. Neka tako ostane još neko vrijeme. Možda jednog dana, no nadam se da ćemo problem slobodnog izbora ili informiranog pristanka na cijepljenje uspješno riješiti i bez da sjedim u Saboru - napisao je Tony na svom Facebook profilu uz naslov 'definitivna odluka'. </p><p>No, zanimljivo je kako je Cetinski odustao od političkog angažmana dan nakon što se <strong>Carla Konta</strong>, nositeljica liste Domovinskog pokreta u VIII. izbornoj jedinici, pohvalila kako se Tony družio s njom i<strong> Miroslavom Škorom</strong> (57) u Rijeci.</p><p>A njegovi pratitelji i nisu iznenađeni što je Tony odustao od ulaska u politiku. </p><p>- Nismo te niti vidjeli u toj ulozi, ali moraš ostati budan i upozoravati sa svoje pozicije na opasne poteze kao što je cijepljenje ili uvođenje eura. Bolje ti je ovako, bit ćeš mirniji. I za ovo malo angažmana što si napravio su te napali i pljuvali, kako bi tek bio da si se uključio u politiku - poručili su mu u komentarima. </p><p>Podsjetimo, pjevač je prije nekoliko tjedana na društvenim mrežama objavio kontroverzan video, u kojem je svima onima koji ga prate ispričao svoj stav o cijepljenju, povezao sve s čipiranjem i upleo se u mrežu aktualnih teorija zavjera. U međuvremenu je cijela priča poprilično odjeknula u javnosti, jedna radio postaja najavila je kako više neće puštati njegove pjesme, a Tony je govorio o tužbama te je o svemu razgovarao i sa svojim istomišljenikom, nogometašem <strong>Dejanom Lovrenom</strong> (30). </p><p> </p><p> </p><p> </p>