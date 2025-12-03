Četiri godine bez Kasandre: Kraljica hrvatskog dancea iznenada je nestala sa scene

Na današnji dan obilježavaju se četiri godine otkako nas je napustila Davorka Ručević, široj publici poznata kao Kasandra, jedna od najupečatljivijih zvijezda domaće dance scene devedesetih. Preminula je u 54. godini, ostavivši iza sebe hitove koji ni danas ne silaze s glazbenih lista nostalgije.

Kasandra je krajem prošlog stoljeća postala sinonim za glamur, energiju i scensku privlačnost. Sa čak 183 centimetra visine, upečatljivim plavim očima i prepoznatljivim usnama, dominirala je nastupima i festivalima toga vremena. No jednako brzo kako se proslavila ulaskom na scenu, jednako naglo se i povukla početkom 2000-ih, što je potaknulo mnoge priče, nagađanja i urbane legende.

Posljednji put pojavila se u javnosti 2007. godine na proslavi rođendana menadžera Vladimira Mihaljeka. Govorilo se da ima ozbiljne zdravstvene probleme, pa čak i da je izgubila vid. Ona je to, u jednom od rijetkih intervjua u siječnju 2021., kratko i jasno demantirala.

“Živa sam, zdrava sam, it’s OK.”, rekla je tada.

Ipak, otkrila je da se godinama borila s teškom endometriozom, koja ju je potpuno izbacila iz normalnog života.

“Imala sam bolove, nisam mogla ni na kavu, ni na skijanje, ni na kupanje. Dvadeset godina ništa. Nisam htjela da me se pamti po privatnim mukama,” dodala je.

Scenu je zamijenila radom u jednoj tvrtki, no nikada nije otkrila čime se bavi. U istom intervjuu otkrila je i da se fizički malo promijenila, i dalje visoka i vitka, no bez silikona u usnama koje su je nekad činile ikonom dance estetike. Nije željela stati pred kameru, niti se vraćati na pozornicu, iako joj je glazba i dalje bila ljubav.

“Mene glazba vuče… Ali danas su mi bitnije druge stvari. Učim jezike, obnavljam klavir, slušam Stevieja Wondera da se smirim, umjesto apaurina”, istaknula je.

Kasandrina karijera bila je kratka, ali intenzivna. Na sceni je ostavila neizbrisiv trag pjesmama “Kazna”, “Nisi ti jedini na svijetu”, “Sladoled”, te hitom “I’ve Got a Feeling”, za koji je snimila jedan od najskupljih videospotova u tadašnjoj hrvatskoj produkciji. Upravo s tom pjesmom nastupila je na Zagrebfestu 1994. godine.

Objavila je dva albuma – “Sunce izlazi” (1992.) i “Sladoled” (1995.) – pri čemu je drugi donio većinu njezinih najvećih uspješnica.

Danas, četiri godine nakon njezine smrti, Kasandra ostaje simbol jedne ere hrvatske pop-kulture: tajanstvena, magnetična, talentirana i uvijek pomalo nedokučiva – baš onako kako je željela.