Četiri godine bez kraljice Elizabete: Ljubav njezina života bio je samo jedan muškarac

Kraljica Elizabeta II. provela je više od 70 godina na britanskom tronu i postala najdugovječniji britanski monarh u povijesti. Krunu je preuzela 1952. godine, nakon smrti svog oca kralja Georgea VI., a tijekom njezine vladavine izmijenili su se brojni britanski premijeri, svjetski čelnici i povijesna razdoblja. Do posljednjih dana ostala je predana kraljevskim dužnostima i službi svojoj zemlji.

Elizabeta II. preminula je 8. rujna 2022. Imala je 96 godina, a njezinom smrću završila je povijesna vladavina. Pokopana je u dvorcu Windsor, pokraj muškarca kojeg je voljela gotovo cijeli svoj život, princa Philipa.

Njihova ljubavna priča trajala je desetljećima, a u braku su proveli čak 73 godine. Elizabeta je Philipa upoznala još kao djevojčica, a kraljevska biografkinja Sally Bedell Smith svojedobno je za People opisala koliko je buduća kraljica bila očarana njime.

- Zaljubila se u njega preko ušiju i nikada više nije ni pogledala drugoga muškarca - komentirala je.

Foto: Instagram/RoyalFamily/BBC

Buduća kraljica i princ Philip prvi su se put upoznali 1934. godine na vjenčanju princeze Marine od Grčke i Danske i princa Georgea, vojvode od Kenta. Ponovno su se sreli 1939. godine, kada je Elizabeta sa svojim roditeljima bila u službenom posjetu.

Ondašnja princeza imala je samo 13 godina. Bila je sramežljiva i povučena, no privukao ju je avanturistički duh mladog Philipa. Njihov se odnos nastavio razvijati, a tijekom Drugoga svjetskog rata, u kojem je Philip služio, izmjenjivali su brojna pisma.

Nakon dugogodišnje veze par se vjenčao 20. studenoga 1947. godine.

- U tom trenutku svijet je još bio u teškom razdoblju poslije rata, a zlatni par svojim je vjenčanjem razveselio sve koji su ih pratili - komentirala je svojedobno za People Lady Pamela, dugogodišnja prijateljica kraljice Elizabete i kći Philipova ujaka lorda Mountbattena.

Foto: Instagram/RoyalFamily/BBC

Njihov brak trajao je više od sedam desetljeća, a Philip je cijelo to vrijeme bio jedna od najvažnijih osoba u kraljičinu životu. Iako je Elizabeta rijetko javno govorila o njihovom privatnom odnosu, na 50. godišnjicu braka odala je posebnu počast muškarcu koji joj je zarobio srce još dok je bila tinejdžerica.

- On je čovjek koji ne prima lako komplimente, ali jednostavno je bio i ostao moja snaga svih ovih godina. Dugujem mu puno više nego što bi on to ikada prihvatio - komentirala je u rijetkom osvrtu na njihov brak.

Princ Philip preminuo je 9. travnja 2021. godine u 100. godini života, samo nekoliko mjeseci prije svog 100. rođendana. Njegova smrt bila je veliki udarac za kraljicu, koja se nakon više od sedam desetljeća braka morala oprostiti od ljubavi svog života.

Duke of Edinburgh royal duties | Foto: Fiona Hanson/Press Association/PIXSELL

Nakon Philipove smrti mnogi su nagađali da bi Elizabeta mogla abdicirati i britansko prijestolje prepustiti svom sinu Charlesu. Ipak, kraljica to nije učinila. Ljudi koji su joj bili bliski govorili su kako joj je služba zemlji bila iznad svega, pa čak i vlastite boli.

Nastavila je obavljati svoje dužnosti i nakon smrti supruga, sve do posljednjih mjeseci života.

Kraljica Elizabeta II. preminula je 8. rujna 2022. u dvorcu Balmoral u Škotskoj. Četiri godine nakon njezine smrti Britanci se i dalje prisjećaju žene koja je obilježila čitavu jednu epohu britanske monarhije, ali i velike ljubavne priče koja je trajala gotovo cijeli njezin život.

Nakon smrti ponovno je sjedinjena s Philipom. Kraljica je pokopana u Memorijalnoj kapeli kralja Georgea VI. u sklopu kapele svetog Jurja u dvorcu Windsor, gdje su i posmrtni ostaci njezina supruga.