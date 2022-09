Četiri prstena i četiri strastvena poljupca u finalu 'Ženim sina'

Iz mog pogleda je i Mirko mogao vidjeti da sam zaljubljena malo i da mi je divno kad ga pogledam, priznala je Andrea u showu 'Ženim sina'. Četiri kandidata i njihovi roditelji upustili su se u avanturu da pronađu ljubav, a put do finala nije bio lagan. Bilo je svega - od predivnih trenutaka i uspomena do nesuglasica i svađa. Unatoč tome, finale showa odvilo se u idiličnoj i romantičnoj atmosferi uz mnoštvo zabavnih i dirljivih trenutaka. Kandidati su se kroz show susretali s mnogim izazovima, a posljednji izazov u koji su se upustili bio je od presudne važnosti.

Riječ je, naravno, o odabiru djevojke kojoj su dali prsten kao simbol mogućeg rađanja velike ljubavi. Napetost pred veliku ceremoniju osjećali su svi, kako kandidati, tako i njihovi roditelji koji su s nestrpljenjem čekali da saznaju odluku svojih sinova.

Prvi je na redu bio Mirko Ranogajec koji je kroz show otkrio svoju emotivnu stranu i pokazao sjajan odnos s ocem Miljenkom koji mu je uvijek najveća podrška. Osebujni go-go plesač od početka se dvoumio između dvije blizanke koje su mu okupirale misli, ali pobjedu je ipak u njegovim očima više zaslužila Andrea s kojom je stvorio prisniji odnos. Tata Miljenko nije mogao sakriti zadovoljstvo jer je i on navijao za Andreu koju je obuzelo veliko uzbuđenje.

Andreu je Mirko oborio s nogu poklonivši joj prsten. „Dat ću ti prsten kao potencijal svijetle budućnosti“, poručio joj je Mirko i svoju odluku zapečatio strastvenim poljupcem. „Poljubac je bio divan, kao i svaki. Osjećala sam se kao da sam u filmu, nekoj bajci. Bilo je divno“, zaključila je Andrea.

Kandidat koji je tijekom showa postao poznat po svojoj izbirljivosti je Sebastian Popović koji je na samom kraju bez kompliciranja odabrao fatalnu Georgette, a čini se da je presudna bila seksualna kemija koju Sebastian uvijek ističe kao važan, ako ne i najvažniji faktor. Georgette je blistala u pripijenoj crvenoj haljini, a to je primijetio i Sebastian. „Kad sam je vidio u toj crvenoj haljinici, pošto sam i bik u horoskopu, došlo mi je da se zaletim na nju i srušim na pod tamo“, priznao je Sebastian te dodao: „Georgette je ostavila i malo veći dojam od samo atrakcije. Ona je ostavila i nekakav karakteran dojam koji je bitan.

A danas je bila na pragu ostavljanja seksualnog dojma“. Sebastianovu odluku podržao je i tata Daniel koji je kratko i jasno zaključio: „Ti si žena koja bi mogla čak zavladati micekom“. Iako Sebastian tijekom showa nije razmjenjivao nježnosti s djevojkama, Georgette je osim prstena poklonio i prvi poljubac. „I napokon sam dobila prsten, ali nisam očekivala poljubac. Drago mi je što je mi je dao poljubac. Ono, koliko ti je trebalo, micek?“, šaljivo je zaključila Georgette.

Kristian Cvijić, s druge strane, razmjenjivao je nježnosti s više djevojaka, od kojih su neke završile neslavno. No, to ga nije pokolebalo, pa je do finala dogurao s osmjehom na licu i s prelijepom Lorenom pored sebe. Na oduševljenje tate Zorana, Kristian je odabrao djevojku koju je tata otpočetka favorizirao. „Cura je posebna i ne mogu drugo ništa reći osim da želim naš poseban odnos i dalje nastaviti jer uživam u njemu. Takvu ženu bi htio imati pored sebe“, zaključio je Kristian koji je Loreni poklonio prsten kao simbol posebnog odnosa koji imaju. Oduševljena Lorena prihvatila je prsten, a uslijedio je poljubac koji je zaokružio idilični trenutak. „Tako smo kliknuli da si možemo sve reći, to je taj neki osjećaj“, otkrila je Lorena.

Za kraj, malo napetosti odlučio je prirediti Antonio koji je jedini došao s dvije djevojke. Trenutak odluke Antonio je ostavio za sam kraj, pa je tako jednu djevojku morao otpratiti i oprostiti se s njom, a to je bila Melinda. Ostala je Mihaela, djevojka koja je s Antoniom izgradila poseban odnos i koja je bila favorit mame Mirjane. „Ja bih htio tebi ovaj prsten staviti na ruku kao znak neke potencijalne veze, da se ja i ti malo bolje upoznamo, malo više podružimo i da vidimo kad ćeš poludjet jednostavno“, poručio je Antonio koji je prsten u svom humorističnom stilu slučajno stavio na krivi prst. Ceremoniju su priveli kraju romantičnim poljupcem, a Mihaela je s osmjehom na licu zaključila: „Cijeli svijet je stao. Tlo pod nogama je nestalo“.

