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Prva ljubav Zdravka Čolića na Sarajevo Film Festivalu: Njoj je posvetio svoju najljepšu baladu

Piše 24sata,
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Prva ljubav Zdravka Čolića na Sarajevo Film Festivalu: Njoj je posvetio svoju najljepšu baladu
Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom drugog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala sinoć je prošetala i glumica Jasna Ornela Bery, prva ljubav Zdravka Čolića o kojoj se dugo ništa nije znalo, a kojoj je posvetio jednu od svojih najljepših balada.

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Crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala sinoć je prošetala i glumica Jasna Ornela Bery poznata i kao Jasna Beri, prva ljubav Zdravka Čolića o kojoj se dugo ništa nije znalo, a kojoj je posvetio jednu od svojih najljepših balada. Iako je glazbenik desetljećima u sretnom braku sa suprugom Aleksandrom s kojom ima dvije kćeri, priča o njegovoj prvoj ljubavi, ddugo je ostala tajna, s obzirom da pjevač privatni život voli držati dalje od očiju javnosti. Priču o njihovoj mladenačkoj ljubavi, 47 godina kasnije, otkrila je glumica za Dnevni Avaz.

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Sudbinski susret u sarajevskom Domu mladih

Njihova ljubavna priča započela je ranih 70-ih u Sarajevu, tadašnjem centru umjetničkog života. Upoznali su se u Domu mladih na Skenderiji, kultnom mjestu koje je okupljalo glazbenike, glumce i slikare. Glumica je o tom razdoblju progovorila tek 47 godina kasnije, s neizmjernom nostalgijom, opisujući Čolića kao princa.

​- Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i on će uvijek imati jedan dio u mom srcu koji je samo rezerviran za njega, pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život - ispričala je Jasna.

Foto: PROMO

Kraj zbog slave i obožavateljica

Ipak, veza nije potrajala. Glumica je kasnije priznala kako je njezina posesivnost, ali i svijest o ogromnoj popularnosti koju je Čolić stjecao, dovela do konačnog kraja. Nije se mogla nositi s brojnim obožavateljicama koje su ga neprestano okruživale. Sam Čolić je godinama kasnije izjavio: "Možda smo se prerano sreli".

​- Ja sam bila svjesna da bih samo patila u toj vezi. Nisam to mogla podnijeti i rekla sam da je bolje da svatko živi svoj život. One mu doslovno sjede u krilu, a ja to nisam mogla gledati - objasnila je glumica.

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Pjesma i prijateljstvo koje traje

Njihova priča ipak nije završila prekidom. Prvi susret nakon rata u Beogradu bio je, kako kaže, iznimno emotivan. Mladenačka strast transformirala se u doživotno prijateljstvo, a Čolić joj je, kako je otkrila, posvetio i jednu od svojih najljepših balada.

​- Čola mi je posvetio pjesmu "Noć mi te duguje". Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. Voljela sam taj njegov nerv, tu iskru u oku. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji - prisjetila se glumica, poznata po ulogama u filmovima "Grbavica" i "U zemlji krvi i meda".

Ranije ove godine glumica je došla na Čolićev koncert u Sarajevo, a kada ju je primijetio u publici, sišao je s pozornice i srdačno ju zagrlio.

*uz korištenje AI-ja
 

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