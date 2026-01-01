Obavijesti

SEDAM GODINA OD SMRTI GREGUREVIĆA PLUS+

Ćevapa, pecanja i povratka u zavičaj nakon svakog filma držao se sve do kraja života

Piše Boris Rašeta,
Ćevapa, pecanja i povratka u zavičaj nakon svakog filma držao se sve do kraja života
Igor Galo ekskluzivno nam je dao svoj tekst o druženju s glumcem Ivom Gregurevićem napisan za monografiju o hrvatskom filmu i nekoliko fotografija

Imao je u sebi nešto mangupsko, bećarsko. A opet, bio je zatvoren, teško shvatljiv ljudima koji ga ne poznaju. Ivo Gregurević nalikovao je na Jacka Nicholsona jer je iz svake uloge znao izvući neki osobni, duhovit detalj, sitan u izvedbi ali nevjerojatno efektan po prikazu karaktera.

