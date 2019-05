Channing Tatum izgubio okladu i 'počastio' sve svojim tijelom

Glumac Channing Tatum (39) objavio je vrlo 'nestašnu' fotografiju na društvenim mrežama jer je izgubio okladu od svoje djevojke, pjevačice Jessie J (31). Na fotografiji glumac pokriva intimne dijelove mišićavog tijela dok se tušira...

Foto: Instagram

- Izgubio sam u Jenga igri od Jessie, i gubitnik, a to sam ja, mora objaviti sliku koju odabere pobjednik, a to je ona, Jessie... Nikada više neću igrati Jengu s njom - napisao je u objavi uz fotografiju.

Foto: ZEDJ/instagram

Izgleda da je Jessie odlučila učiniti svijetu uslugu izabravši od svih upravo ovu fotografiju zgodnog glumca.

Pjevačica je sama snimila ovu fotografiju što znači da je imala potpunu umjetničku kontrolu, ali i doživljaj. 'Dijeljenje je brižno' napisala je Jessie u komentarima fotografije, prenosi Cosmopolitan.

Foto: Instagram/orijent

Fotografija je skupila preko dva i pol milijuna lajkova i preko 100 tisuća komentara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Fanovi su fotografiju pozdravili s komentarima poput 'Jessie nije pobijedila samo na Jengi, očito je pobijedila u životu', 'Ne, ne, samo vi nastavite igrati Jengu', 'Neću biti ljut na vas zbog ovoga'...

Foto: Instagram

Par je u vezi od rujna prošle godine. Iako su se na samom početku veze skrivali od očiju javnosti, oni trenutno ne mogu izgledati zaljubljenije nego što jesu. Dokaz tome je i fotografija koju je Channing objavio u ožujku na Instagramu povodom njezinog rođendana.

Foto: Instagram

- Želim ti prekrasan dan u kojem ćeš uživati. Došla si na ovaj svijet i maksimalno ga uljepšala. Melem si za oči, uši i naša srca. Hvala ti što si svoja. Uistinu si posebna. Sretan rođendan, srce! - napisao je tada romantični glumac.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Podsjetimo, Channing je šokirao obožavatelje u travnju 2018. kada je potvrdio da se rastaje od supruge, glumice i plesačice Jenne Dewan (38), nakon 12 godina ljubavi i devet godina braka. Tatum s bivšom suprugom ima kćer Everly (5), a prioritet roditelja je da djetetu ništa ne nedostaje te da razvije dobar odnos s novim partnerima oba roditelja. Bivši supružnici su nakon rastave ostali dobri prijatelji, a Dewan također ponovno ljubi, i to glumca i pjevača Stevea Kazeea (43).

Foto: Press Association/PIXSELL

Nakon što je nedavno ispričala kako su joj doktori rekli da je neplodna te da neće moći imati djece, pjevačica Jessie J ponovno je progovorila o toj teškoj temi, ali i objasnila kako ne misli odustati od majčinstva. Fanovi su joj prilikom iskrenog istupa za vrijeme turneje pružili veliku podršku, a pjevačica im je na svom profilu dala do znanja koliko joj znače riječi fanova u ovakvim trenucima.

Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL

Tatum je pohvalio hrabrost svoje nove djevojke da progovori o tako intimnim problemima pred svima.

- Prije četiri godine saznala sam da neću moći imati djecu te da se moram podvrgnuti lijekovima i odstranjenju maternice. Nisam pristala na to, pokušavam promijeniti način života i prehrane te se nadam da će tijelo dobro reagirati i jednom ipak biti spremno - rekla je tada pjevačica.

Foto: MADI

Jessie J se navodno odlično slaže s Tatumovom kćerkom iz ranijeg braka, iako i dalje prvenstveno mašta da i sama postane biološka majka.

Foto: Instagram/orijent

- Želim biti majka i bit ću. Vjerujem u čuda. Možda se ne dogodi prirodno, ali majka leži u svima nama i neću odustati. To me inspirira, to me čini jačom svaki dan - dodala je.