Channing Tatum morao negirati ozbiljne optužbe: 'Dajte, ljudi'

Channing Tatum morao je osobno negirati optužbe da stoji iza lažnog profila na društvenim mrežama koji vrijeđa njegovu bivšu zaručnicu Zoe Kravitz i njenog novog zaručnika, Harryja Stylesa. Nakon što su internetom počele kružiti glasine da je upravo on vlasnik profila @bidness_nonya, Tatum je na svom Instagram storyju zanijekao optužbe.

Foto: Instagram

- Stvarno ne mogu vjerovati da mislite da ovako provodim svoje slobodno vrijeme. Jeb*** smiješno. Također, zašto bih pratio lažni profil ako ne želim da me povežu s njim? Wtf, dajte, ljudi. Ali ako to stvarno moram reći, imam samo jedan Instagram profil, @channingtatum - napisao je glumac.

Lažni profil koji je u međuvremenu izbrisan, redovito je komentirao objave i glasine povezane s Kravitz i Stylesom, a Tatum ga je pratio, pa su fanovi na internetu zaključili da bi iza njega mogao stajati glumičin bivši, piše Rolling Stone. Tatum i Kravitz počeli su se viđati 2021. godine, a zaručili su se 2023. Razišli su se u listopadu 2024. Kravitz je u kolovozu 2025. potvrdila vezu sa Stylesom, a zaručili su se u travnju ove godine.