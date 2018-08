Charles će promijeniti ime kada jednom preuzme titulu kralja?

Kada jednog dana princ Charles (69) preuzme titulu vladara britanske kraljevske obitelji od svoje majke kraljice Elizabete (92) vjerojatno će, poput svojih prethodnika, promijeniti ime.

Princ Charles svoj red za tron britanske monarhije čeka već više od šezdeset godina, te je time postao jedini član kraljevske obitelji koji je toliko dugo čekao na krunu. Kada napokon dođe na red, postoji mogućnost da će promijeniti ime.

- Lako je moguće da princ Charles preuzme jedno od imena, primjerice: Philip, Arthur ili George. To nije uvijek praksa, ali nije ni neuobičajeno - rekao je glasnogovornik kraljevske obitelji Dickie Arbiter (78).

Dodao je da je Charlesov djed princ Albert, koji je preminuo u 57., prilikom uzimanja titule uzeo četvrto ime i postao kralj George VI. Međutim, nije on jedini. Postoji još primjera vladara koji su se preimenovali tijekom krunidbe.

Pretpostavka je da će princ Charles, jednog dana kada postane kralj, izabrati ime George kako bi odao počast svom voljenom djedu. Ukoliko se to dogodi, tada će mu ime biti kralj George VII. No, može ostati pri svome imenu, pa bi onda bio okrunjen kao Charles III. Ako uzme ime Phillip, to će biti prvi takav slučaj.