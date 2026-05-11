Charles i Camilla imali su jedan zahtjev od Kate Middleton: Ona se uvrijedila, William poludio...

Izašla je nova knjiga o britanskoj kraljevskoj obitelji, koja se fokusira najviše na princezu Kate. U biografiji nazvanoj 'Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen', autor Christopher Andersen otkrio je dosad nepoznate detalje o budućoj kraljici, a posebno su zaintrigirali detalji trenutaka uoči njezinog vjenčanja s princom Williamom.

Navodno su kralj Charles i kraljica Camilla uoči vjenčanja zatražili od Kate, čije je pravo ime Catherine, da izmijeni svoje ime. Razlog? Čisto estetske prirode. Naime, autor je u biografiji objasnio kako su Charles i Camilla imali kraljevski monogram koji se sastojao od isprepletenih slova 'C' ispod krune. Treće 'C' koje bi predstavljao Catherine je, smatrali su, bilo previše...

Pa su zatražili da promijeni ime u Katherine. Čak je Camilla pokušala objasniti princezi da je ionako cijeli svijet poznaje kao Kate te da to onda ne bi trebao biti problem, navodi Page Six.

Princezu je taj zahtjev poprilično uvrijedio, a princ William također nije ostao ravnodušan. Poručio je kako to nije samo uvredljivo za Kate, već i za cijelu njezinu obitelj.

Andersen je u knjizi nadalje pojasnio kako su, nakon burne reakcije, Charles i Camilla odustali od cijele priče.

William i Kate su se oženili u travnju 2011. godine, a danas su ponosni roditelji troje djece, prinčeva Louisa i Georgea te princeze Charlotte.