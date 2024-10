Charles pauzira s liječenjem na 11 dana i to zbog dalekog puta: 'Dolazi tamo prvi put kao kralj'

Liječnici kralja Charlesa III. (75) dopuštaju mu da ''pauzira'' liječenje raka kako bi sljedeći tjedan odletio u Australiju u službeni posjet, piše Daily Mail. Kralj na putovanje odlazi 18. listopada i tijekom posjeta Australiji posjetit će Sydney i Canberru, nakon čega će odmah uslijediti državni posjet Samoi u Južnom Pacifiku, gdje će prisustvovati sastanku šefova vlada Commonwealtha.

Kako je doznao Daily Mail, kralj će biti na liječenju sve do dana kad je zakazan njegov let, a potom će sve biti stavljeno na kratko čekanje. I to 11 dana. Ciklus liječenja nastavit će odmah po povratku u Veliku Britaniju.

Foto: ADRIAN DENNIS/REUTERS

Koji oblik karcinoma je Charlesu dijagnosticiran nije poznato. Jedino što se zna je da mu je dijagnosticiran nakon operacije prostate i da od postavljanja dijagnoze prima svakoga tjedna potrebnu terapiju.

Ono što njegovo 11-dnevno putovanje, u koje je ''ugurao'' brojne aktivnosti te tisuće i tisuće kilometara, govori je da je liječenje bilo uspješno, jer u suprotnom se ne bi mogao otisnuti na tako daleko putovanje.

Međutim, izvori bliski Palači naglašavaju da je njihov program organiziran u bliskoj suradnji s njegovim liječnicima i da ''paze'' na njegovo zdravlje. U kraljevskoj pratnji će, kao i uvijek, biti putujući liječnik - standardna praksa za šefa države. Dugo očekivano putovanje od velike je važnosti jer je to Charlesov prvi posjet Commonwealthu otkako je postao kralj.

Foto: JANE BARLOW/REUTERS

Podsjetimo, poznato je da je kralj u siječnju 2024. liječen u bolnici u Londonu zbog benignog povećanja prostate, no tijekom operacije mu je dijagnosticiran karcinom o kojem nije puno otkriveno. Idući mjesec kralj bi trebalo proslaviti 76. rođendan, a navodno ima samo jednu želju - vidjeti sinove Williama i Harryja u dobrim odnosima.

Odnos dvojice prinčeva narušen je nakon Harryjevih memoara ''Rezerva'' i intervjua koji su on i supruga Meghan Markle dali Oprah Winfrey, u kojemu su u prilično negativnom tonu govorili o kraljevskoj obitelji. Izvor iz palače ispričao je da kralj gaji san o obiteljskom jedinstvu.

Foto: Albert Nieboer/DPA/PIXSELL

- Kralj Charles najviše želi ponovno uspostavljanje mira u obitelji. Želi povući crtu ispod svojih prošlih svađa te da se princ William i princ Harry slažu, a koji je bolji trenutak od njegova rođendana da ih spoji - rekao je izvor za Irish Star.