Charlize Theron (49): Nedavno sam spavala s tipom od 26. Bilo je zaista nevjerojatno iskustvo'

Tko kaže da žene u četrdesetima moraju šutjeti o seksu? Charlize Theron (49) upravo je pokazala suprotno. U podcastu 'Call Her Daddy' otvorila je dušu i bez zadrške progovorila o svom intimnom životu, uključujući i vrlo zanimljivu avanturu s 26-godišnjakom.

- Imala sam možda tri veze za jednu noć u cijelom životu, ali nedavno sam imala seksualne odnose s 26-godišnjakom. Bilo je je**** nevjerojatno, a to nikada prije nisam napravila. Pomislila sam: 'Oh, ovo je super' - ispričala je Theron.

Foto: Mario Anzuoni

U posljednjih deset godina postala je puno sigurnija u svoje tijelo i ono što želi, ali i dalje se ne vidi kao netko tko bi drugima dijelio savjete o seksu.

- Žene koje djeluju samouvjereno i otvoreno, u krevetu su obično osobe koje žele ugoditi muškarcima. Nije li to neobično? Mi bismo trebale biti te koje govore: ‘J*** se, doživjet ću orgazam.‘ Moj savjet je ovaj: Nemojte to raditi. Iz dva razloga, doživjet ćete bolje orgazme i vašem muškarcu će se to svidjeti - rekla je glumica.

Charlize u posljednje vrijeme ne osjeća potrebu za spojevima. Kaže da joj srce potpuno ispunjavaju njezine dvije kćeri, Jackson i August.

- To je nešto što ne shvaćaš u potpunosti dok ne dobiješ djecu. Ne kažem da to zamjenjuje jednu ljubav s drugom, ali je to toliko ogromna ljubav da mi ne nedostaje drugačija ljubav. Možda mi nedostaje seks, ali mi ne nedostaje veza - zaključila je Theron.

Foto: Mario Anzuoni