Serija 'And Just Like that...' ('I tek tako...), nastavak kultnog 'Seksa i grada', počela je s prikazivanjem prošli četvrtak. Osim neočekivanih zapleta, gledatelje je šokirao i izgled jedne od glavnih zvijezda, Kristin Davis (56), koja glumi Charlotte York.

POGLEDAJTE VIDEO:

Već nakon prikazivanja trailera za novu sezonu, fanovi serije počeli su nagađati da je se Kristin podvrgnula plastičnim operacijama, te su zaključili da izgleda 'neprepoznatljivo'.

Davis je počela glumiti Charlotte prije više od dva desetljeća, te je bila zagovornica prirodne ljepote. Naime, u intervjuu za New Beauty 2018. je otkrila da ne želi kirurški mijenjati svoj izgled jer se plaši igala i potencijalnih nepopravljivih komplikacija.

Međutim, plastični kirurg lica Michael Somenek još je u srpnju rekao za OK! Magazin kako smatra da je glumica definitivno stavila filere u usne i obraze, te stvorila prilično nerazmjeran izgled njezina lica.

Njegovo mišljenje dijele i fanovi 'Seksa i grada' na društvenim mrežama.

- I tek tako, Charlotte ima novo lice - napisao je gledatelj na Twitteru.

- Svaki put kada pokažu lice Kristin Davis u 'And Just Like That...', pitam se koliko je platila za tako groznu plastičnu operaciju. Prije je bila tako prirodna ljepotica - glasio je drugi komentar.