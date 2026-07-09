Charlotte iz 'Seksa i grada': U početku mi uopće nije bilo jasno zašto su svi oduševljeni serijom

Kristin Davis (61) gostovala je u jednom američkom podcastu u kojem je rekla kako joj tijekom snimanja nije bilo jasno zašto su obožavatelji toliko poludjeli za serijom 'Seks i grad'.

- Ne baš u potpunosti, ali mogu se prepustiti pričama i radnji. I stvarno je odlična. Mislim da tada nisam bila svjesna toga. Nisam shvaćala koliko je zapravo bila drugačija od svega što se tada prikazivalo - kazala je Kristin koja je u seriji utjelovila Charlotte York i odigrala ju u 94 epizode serije tijekom šest sezona, u dva filma te u nastavku serije.

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U razgovoru za magazin People 2024. godine rekla je da smatra kako je u stvarnom životu zapravo spoj više likova iz serije.

- Rekla bih da sam Charlotte s malo Carrie u sebi. Vjerojatno sam slobodnijeg duha od Charlotte, barem kada je riječ o životnim prioritetima. Jedan od njezinih glavnih ciljeva oduvijek je bio udati se, a to nikada nije bio jedan od mojih prioriteta. Naravno, teško je biti potpuno objektivan - zaključila je glumica.