Chef Mandarić o fotki kojom je otkrio da mu je supruga trudna: 'Meni je to baš romantično...'

Nedavno je poznati chef Mario Mandarić podijelio fotografiju na kojoj supruzi Matei drži kosu dok povraća, a time je otkrio kako im u obitelj stiže prinova. Sad je otkrio zašto je odlučio baš tu fotografiju podijeliti s pratiteljima, piše IN Magazin.

'Meni je ta slika romantična'

- Meni je ta slika romantična. Ljudi misle da sam ja udario selfie i objavio to. Mislim, ne mogu vjerovati da ljudi to stvarno misle. Mi smo otišli u WC slikat tu fotku namjerno - objasnio je Mario.

Foto: Instagram

Zbog fotografije Mario nije imao problema sa suprugom.

- On svaki put meni dođe tako držati kosu, pa me nasmijava, meni je romantično, on se glupira uvijek - rekla je Matea.

Vijest o prinovi ih je iznenadila

U svibnju će postati roditelji djevojčice, a kažu, kako ih je ta vijest malo iznenadila.

- Bilo je super. Meni je bilo drago od prvog dana, njoj je bio šok jer je saznala da je trudna dan kad je potpisala ugovor za posao. Znači ujutro je potpisala ugovor, ali sad sam već iskreno stvarno presretna. Nije moglo bolje - ispričao je Mario.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Žele internacionalno ime

Oboje su uzbuđeni, a sada im je zadatak odabrati ime.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Da bude internacionalno, ali da bude ipak neko malo lokalno. Pokušat ćemo objediniti. Da je izgovorljivo vani, ali da ima našu notu - rekla je Matea.

Podsjetimo, chef Mario na društvenim je mrežama podijelio fotografiju na kojoj supruzi Matei drži kosu dok povraća.

- Imamo obavijest - poručio je, a ispod objave pratitelji su im čestitali.

'Najjača objava ikad', 'Genijalno', 'Čestitke vam i puno sreće', 'Koji si ti kralj', 'Najsmješniji način za ovo objaviti svijetu', pisali su ispod fotke.