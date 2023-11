Chef Melkior Bašić prisjetio se prvog posla: 'Pričali su da sam gay, nisu znali da sam zauzet...'

Chef Melkior Bašić, široj javnosti najpoznatiji kao najstroži član žirija MasterChefa gostovao je kod Tatjane Jurić u podcastu 'Skip or Beep' bravo! radija. Radno iskustvo stjecao je radeći u gotovo sto kuhinja diljem Hrvatske i inozemstva. U emisiji se prisjetio kako su ga u kuhinji zvali 'mali Hitler'.

- Nije to baš pohvalno, ali red, rad, disciplina i higijena! Ne volim nered i kada se počnu gubiti, zato što je u kuhinji najteže postići konstantu. Dođeš danas u restoran, naručiš jelo i super ti je, dođeš drugi put, očekuješ isto to jelo i nije isto i ti se razočaraš - objasnio je Melkior koji ne voli neorganiziranost.

- Volio sam da svi sve znaju, da znaju koliko imamo rezervacija, koliko ljudi dolazi, a ne da je mozak na paši i tamo sjeckaju luk i mrkvu i baš ih briga, zato su me zvali Hitler - priznao je poznati chef kojemu je kod kuće ipak drugačije.

Supruga je glavna kuharica, a Melkior ne prigovara ni kada nešto nije kako treba. Kako je pojasnio, najsretniji je kada mu ona nešto pripremi.

Melkior se osvrnuo na novije trendove u gastronomiji kao što su kavijar ili zlato na tanjuru.

- Kavijar nije prevara. Nisam baš koristio zlato jer ne daje ni okus ni miris, jedino dok sam radio u jednom luksuznom restoranu, pa na kraju bi stavio jedan mali komadić, jer ne daje ništa, osim taj jedan prestiž - objasnio je Melkior koji je prokomentirao i 'veliki ego' kod chefove.

- Uff, ovdje je još dobro, da vidiš kako je to vani, ja sam bio bebica, mala beba, ma novorođenče kada sam došao vani, kad ti to vidiš…Jednostavno moraš vladati situacijom. U kuhinji je kaos, puno križanja i to netko sve treba kontrolirati, često ljudi rade po cijele dane, umorni su, pada im koncentracija. Svi su psiholozi, lideri, organizatori, kreativci, a gosti trebaju biti na prvom mjestu - ispričao je poznati domaći chef koji ima probleme sa štitnjačom s kojom se, kako kaže, dobro nosi jer si je sve 'posložio u glavi'.

Dan započinje uz terapiju, ne zamara se nebitnim stvarima, ne čita što se o njemu piše u medijima, ali ipak jedan trač je stigao i do njega.

- Ma davno je to bilo. Radio sam na Lošinju, imao sam 26 godina, i to je bilo odmah na počecima. Živio sam tamo osam godina, a ti ljudi nisu znali da sam ja imao curu u Zagrebu, bila je to veza na daljinu. Oni su mislili da ja nemam curu, i kao on ne traži nikakvu domaću curu s otoka i rekli su on je gay, tako su zaključili i to je to - prisjetio se Melkior.