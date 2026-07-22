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VEČERA NAKON NEVERE

Chef Rendić za 24sata: Will Smith nas je počastio aplauzom

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Chef Rendić za 24sata: Will Smith nas je počastio aplauzom
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Foto: Facebook
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Naš chef Marin Rendić otkriva da je glumac jeo škampe, brancin i jadransku tunu. 'Bio je opušten, ljubazan i vrlo prirodan', rekao nam je

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Jedan od najpoznatijih glumaca Hollywooda, Will Smith, ovih je dana bio u Hrvatskoj kao gost Mate Rimca. Rimac mu je priredio nezaboravno iskustvo adrenalinske vožnje u njegovoj Neveri, što je glumca toliko oduševilo da je sve snimio i objavio na društvenim mrežama. Nakon lude vožnje na red je došla i večera, a za iskustvo domaće kuhinje Rimac je Smitha odveo na privatnu večeru kod chefa Marina Rendića.

- Bilo je to stvarno lijepo i posebno iskustvo. Naravno da je čast kuhati za ljude poput Willa Smitha i Matu Rimca, ali meni je najljepši trenutak kad vidim osmijeh na licu gosta. To mi je najveća nagrada - otkrio nam je Rendić.

Smith nije imao nikakvih posebnih želja niti zahtjeva.

- Uživali su u jelima koja smo pripremili. Sve je proteklo vrlo opušteno i ugodno, bez ikakvih komplikacija. Na meniju su bili kvarnerski škampi, filet jadranskog brancina Bosnić s emulzijom od crnila sipe i graška te kremom od celera, odležani roastbeef iz mesnice The Meat, jadranska tuna i guščja jetra Orehovec - objasnio nam je poznati chef, iz čije je kuhinje sva ta hrana izašla na stol pred poznatoga glumca.

Ispričao nam je i što je pomislio kad je shvatio da će kuhati za Willa Smitha.

- Pomislio sam da želim napraviti najbolji mogući posao. Iskreno, uvijek tako razmišljam, bez obzira na to za koga kuham. Svaki gost zaslužuje isti trud i istu kvalitetu. Htio sam da dobije mene kroz moja jela, da razumije moju viziju i da je osjeti. Za mene hrana mora biti zabavna, kreativna i pomalo avangardna, zato uz mene gotovo uvijek ide i malo showa - rekao nam je kroz smijeh.

Iako mu je fokus bio na kuhinji i tome da sve bude kako treba, s glumcem je razmijenio nekoliko riječi, a na kraju večeri Will Smith i njegovo društvo ustali su i zapljeskali chefu Rendiću i cijelom timu Cateringa Kvatrić.

- To je trenutak koji ću dugo pamtiti - iskreno nam je rekao Rendić te dodao kako je Will na njega ostavio dojam vrlo jednostavne, pristupačne i ugodne osobe.

Foto: Facebook

- Bio je opušten, ljubazan i vrlo prirodan, tako da je cijela atmosfera bila ugodna - naglasio je Rendić.

No za chefa Marina ovo nije prvi put da je kuhao za neku poznatu osobu.

- Imao sam priliku kuhati za hrvatske predsjednike, premijere, visoke dužnosnike, Angelinu Jolie, Ninu Badrić i mnoge druge poznate osobe iz Hrvatske i inozemstva. Svako takvo iskustvo je posebno, ali moj pristup se nikad ne mijenja. Svakom gostu pristupam jednako i uvijek dajem maksimum - zaključio je Rendić.

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