IZNENAĐENJE ZA FANOVE

Chloë Grace Moretz u tajnosti uplovila u brak s Kate Harrison

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Chloë Grace Moretz u tajnosti uplovila u brak s Kate Harrison
Foto: Instagram

Glumica i manekenka u vezi su bile od 2018. godine, a početkom godine objavile su i zaruke. Inače, svoju vezu uvijek su držale podalje od očiju javnosti.

Chloë Grace Moretz (28) u tajnosti je izrekla sudbonosno 'da' svojoj partnerici, manekenki Kate Harrison (34). Par se vjenčao tijekom vikenda na intimnoj ceremoniji, a ekskluzivne fotografije i snimke objavio je Vogue. Za svoje vjenčane outfite mladenke su odabrale kreacije kuće Louis Vuitton. 

Chloe je zablistala u plavoj haljini inspiriranoj starim Hollywoodom, dok je Kate za ovu prigodu odabrala bijelu haljinu otvorenih ramena i naglašenog dekoltea.

Moretz je otkrila da su vjenčanje personalizirale prema svojim željama.

- Veliki dio vjenčanja je dijeljenje stvari koje Kate i ja volimo sa svima koji su tamo. Dakle, tu su ribolov, jahanje i poker. Kate je sama napravila prilagođenu prostirku za poker - rekla je glumica.

Inače, prije godinu dana Chloe je otvoreno govorila i o svojoj seksualnoj orijentaciji i izrazila podršku Kamali Harris.

Glasala sam unaprijed i glasala sam za Kamalu Harris. Kao homoseksualka, vjerujem da su nam potrebne pravne zaštite koje štite LGBTQ+ zajednicu. Trebamo zaštitu u ovoj zemlji te pristup potrebnoj i zasluženoj skrbi - napisala je glumica tada na svojim društvenim mrežama. 

U.S. Congress meets to certify Donald Trump's election, in Washington
Foto: Evelyn Hockstein

Glumica i manekenka zajedno su od 2018. godine, a zaruke su objavile početkom ove godine. Svoju vezu do sada su pažljivo držale su podalje od medija, a vjenčanje su proslavile u društvu uže obitelji i prijatelja. Prije Kate, Moretz je bila četiri godine u burnoj vezi s Brooklynom Beckhamom, sinom Victorije i Davida Beckhama.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

