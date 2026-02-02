Chris Brown na crvenom tepihu pozirao sa sinom samo nekoliko dana nakon što je bio na sudu

Chris Brown (36) se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti, no zbog dodjela nagrada Grammy napravio je iznimku. Na crvenom tepihu se pojavio sa šestogodišnjim sinom Aekom, a obojica su na sebi imala kapute te su fotografima pozirali sa širokim osmijesima. Aeko je Chrisov jedini sin kojeg je dobio u vezi s manekenkom Ammikom Harris.

Pjevač ima još dvije kćeri. 11-godišnju Royalty dobio je Nijom Guzman, a četverogodišnju Lovely dobio je s Diamond Brown. Trenutačno je u vezi s manekenkom Jadom Wallace, a inače je dvostruki dobitnik nagrade Grammy, za koju je bio nominiran 26 puta tijekom karijere.

Glazbenik je nerijetko imao problema sa zakonom, a na Grammyje se vratio samo nekoliko dana nakon što se pojavio na londonskom sudu zbog tučnjave u koju je bio upleten u jednom tamošnjem klubu. Pred sucem je istaknuo kako nije imao sa sobom oružje, a optužen je da je prijatelja napao bocom. Brown je i ranije bio na sudu zbog napada, a najpoznatiji među njima je onaj na bivšu djevojku Rihannu 2009. godine uoči dodjele najprestižnijih glazbenih nagrada.

Rihanna i Chris Brown trebali su nastupiti na dodjelama Grammyja 2009. godine, no sve se promijenilo zbog incidenta koji se dogodio večer prije. Na tulumu Clivea Davisa, bivši dečko fizički je napao Rihannu. Idućeg dana Brown je uhićen, a Rihanna je završila u bolnici. Fotografije njezina lica prepunog masnica obišle su svijet, a njezin bivši dobio je uvjetnu kaznu zatvora od pet godina. Umjesto Rihanne i Chrisa Browna, produkcija Grammyja u posljednji je trenutak organizirala nastup grupe U2 i duet Justina Timberlakea i Ala Greena.