Chris Brown priznao da je kriv za sudjelovanje u tučnjavi

Chris Brown (37) je priznao krivnju za sudjelovanje u tučnjavi koja se dogodila u londonskom noćnom klubu 2023. godine, javlja BBC. Brown se izjasnio krivim na ročištu na sudu Southwark Crown u Londonu, koje je trajalo manje od pet minuta.

Njegov suoptuženik, 40-godišnji Omololu Akinlolu, reper poznat pod umjetničkim imenom Hoody Baby, također je priznao krivnju za isto kazneno djelo. Istodobno su odbačene optužbe za napad i nanošenje teških tjelesnih ozljeda, koje su obojica prethodno poricali, kao i optužba protiv Browna za posjedovanje opasnog oružja.

Sudac Tony Baumgartner zakazao je izricanje presude za 26. listopada 2026. godine.

Brown je bio optužen da je u veljači 2023. u londonskom noćnom klubu Tape, ničim izazvan bocom tequile nekoliko puta po glavi udario glazbenog producenta Abrahama Diawa.

Tužiteljstvo je tvrdilo da je glazbeni producent Abraham Diaw stajao za šankom kada ga je Brown navodno nekoliko puta udario bocom tekile u glavu. Navodno se na snimkama nadzornih kamera vidjelo i kako Brown progoni Diawa kroz klub, a zatim ga udara nogama i šakama dok leži na podu. Brown je ranije negirao optužbe za napad, nanošenje teških tjelesnih ozljeda te posjedovanje opasnog oružja, odnosno boce tekile, što je sada sud i odbacio.

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Brown je uhićen u svibnju prošle godine u luksuznom hotelu u Salfordu kada je privatnim avionom doputovao u Veliku Britaniju u sklopu turneje. U pritvoru je proveo gotovo tjedan dana, nakon čega je pušten na slobodu uz jamčevinu od 5 milijuna funti. Sud mu je kasnije vratio putovnicu kako bi mogao otići na svjetsku turneju 'Breezy Bowl XX' uz uvjet da po dolasku u svaku zemlju, putovnicu preda nadležnim tijelima, javlja Daily Mail.

