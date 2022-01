Christian Bale danas slavi 48. rođendan. U karijeri dugoj više od trideset godina, profilirao kao majstorski karakterni glumac. Za svoje uloge, Bale se bez zadrške psihički i fizički transformira u lik koji utjelovljuje.

- Kada sam s njim radila u 'Američkim varalicama', nisam vidjela Christiana. Radila sam s prevarantom Irvingom. Bio je potpuno drugačiji otkad sam s njim radila na 'Boksaču'. Tada je bio Dicky Eklund. Svaki put kada ga vidim, odlazimo na drugačije putovanje. Upravo zbog toga, svi oko njega se osjećaju ushićeno - ispričala je glumica Amy Adams (46) koja je s Baleom glumila u biografskom filmu o bivšem američkom potpredsjedniku, Dicku Cheneyju.

Christian se tijekom cijelog svog radnog vijeka držao podalje od medija. No, kada je 2009. izašla audio snimka na kojoj se čuje kako se dere na direktora fotografije na setu filma 'Terminator: Spasenje', nastao je skandal. Glumac je ludio na suradnika jer mu je prošao kroz kadar, a od tada je na glasu kao 'eksplozivan'. Valja napomenuti da je ulogu u 'Terminatoru' prihvatio iz inata. Naime, nakon što je tri puta odbio ulogu Johna Connora, prijatelji i kolege su mu počeli govoriti da je napravio dobru odluku i da to 'nikada ne bi uspjelo', on je odlučio dokazati im suprotno.

- Imam perverzan poriv da napravim ono što mi drugi govore da ne napravim. Ja sam sam odbio ulogu, ali kada su mi drugi počeli govoriti kako to nije dobra ideja, pomislio sam: 'Zaista? Ok, gledajte sad ovo' - ispričao je Bale.

U djetinjstvu Christian je najprije počeo pohađati satove baleta, ali se ubrzo opsesivno posvetio sviranju gitare. Kad se obitelj konačno skrasila u Readingu, južna Engleska, odlučio je krenuti stopama sestre Louise i okrenuo se glumi. Budući da je Louise bila angažirana u mjuziklu 'Bugsy Malone', 9-godišnji Christian slijedio ju je na probama i strpljivo sjedio iza pozornice čekajući svoju priliku. Dobio ju je ubrzo.

Zapazio ga je agent i angažirao u reklami za zobene pahuljice Pac-Man, a onda se upisao i u kazališnu grupu gdje je upoznao danas također slavnu Kate Winslet (45). Već iduće godine Christian je dobio još jedan angažman - ovaj put za omekšivač rublja Lenor, ali i prvu kazališnu ulogu u West Endu u predstavi 'The Nerd' u kojoj je igrao slavni engleski komičar Rowan Atkinson (66).

Prva poznata djevojka s kojom je pokušao hodati bila je godinu dana mlađa Drew Barrymore. Bilo je to davne 1987.

- Sjećam se tog izlaska. Otišli smo u kino gledati neki grozni krvavi horror i to je bio naš prvi i zadnji izlazak. Nikad me više nije nazvala - prisjetio se jednom Bale izlaska s glumicom koja je za razliku od njega, stasala u obitelji slavnog holivudskog glumca Johna Barrymorea koji je bio njezin djed.

Do 17. godine Bale je već nosio breme slave i spoznao njezinu tamnu stranu pa je roditeljima čak rekao da više nikad u životu neće glumiti. Srećom, svoju odluku nikad nije sproveo u djelo. Slijedile su nove uloge u dva televizijska filma u kojima je uspješno savladao brojne izazove koji su ga najzad izbrusili u pravog filmskog glumca. U isto vrijeme dvije godine starija Winona Ryder imala je sličnih problema. Natprosječno potkovana znanjem o recentnoj filmskoj produkciji, znala je već sve Baleove uloge i savjetovala mu kako da izbjegne zamke koje ga čekaju na glumačkom zvjezdanom putu.

Nagovorila ga je da 1993. zaigra s njom ulogu Laurieja, u filmu 'Little Woman', koji se upravo pripremao. Uz Winonu i Chrisa igrala je uglavnom mlada ekipa u kojoj je i Clair Danes, a od starijih glumica Susan Sarandon. Film je postao veliki hit, a Winona i Bale nerazdvojni prijatelji. Iako se u ulozi Laurieja smrtno 'zaljubio' u Winonu Rider, Bale je iza kamera zapravo poludio za četiri godine starijom Samanthom Mathis koja je igrala njezinu sestru. Kad su novinari saznali za vezu odmah su se uputili na set, a jedan tekst iz tog vremena svjedoči da su se Bale i Mathis doista ludo provodili.

- Da, imali smo jednu delikatnu scenu u kojoj smo se morali ljubiti, ali smo ju dobro izvježbali u slobodno vrijeme - priznao je odmah tada 20-godišnji Bale.

Ryder je u to vrijeme već je bila slavna glumica i u svojem timu imala je mladu i zgodnu asistenticu Sibi Blažić. Rođena je 14. travnja 1970. u Chicagu u obitelji porijeklom iz Beograda. Roditelji su 60-ih napustili tadašnju Jugoslaviju i preselili u Ameriku. U svijet show-businessa Sibi je ušla kao fotomodel i manekenka, ali je istovremeno diplomirala ekonomiju na University of Southern California u Los Angelesu. S Winonom se sprijateljila sredinom 90-ih i već na setu filma 'Girl Interrupted' 1998. bila joj je asistentica. S Christianom Baleom upoznala se upravo na jednom od neformalnih druženja, na roštiljanju u Winoinom vrtu.

- Bila je to ljubav na prvi pogled. Zalijepili smo se i dugo našu vezu držali u tajnosti, a onda smo isplanirali vjenčanje u Las Vegasu uz kuma koji je morao biti dvojnik Elvisa Presleyja. Nažalost, nismo uspjeli pronaći ni jednog - prisjetio se Bale svog ludog vjenčanja 29. siječnja 2000., samo dan prije 26. rođendana.

Od tada Sibi i on su nerazdvojni i jedan su od najstabilnijih bračnih parova u Hollywoodu. Zanimljivo je da su te 2000. u obitelji Bale bila dva vjenčanja. Naime, njegov otac David također se oženio i to za zadrtu feministicu Gloriju Steinem koja se za Chrisovog oca udala u 66. godini i to joj je bio prvi brak u životu.

Stabilan bračni život pomogao je Baleu da učvrsti i svoju glumačku karijeru. Nakon uloge u 'American Psycho' Bale je definitivno utabao put prema vrhu holivudske elite, a 2004. to je samo potvrdio filmom 'The Machinist'. Za ovu ulogu smršavio je 22 kilograma, da bi već iduće godine zaigrao u 'The Batman Begins', za koju je ponovno nabacio 30 kilograma.

- Znate, uloga se stvara mnogo prije no što počne snimanje filma. Zato je moja supruga svako toliko u braku s drugim muškarcem. Tijekom godina bila je u braku s barem dvadesetak različitih muškaraca i moram priznati da to nije jednostavno podnijeti. Zato svoj uspjeh dugujem upravo Sibi - rekao je tada Bale koji je 2005. prvi put postao otac kad im se rodila djevojčica Emmeline.

Iako je Bale bio presretan u braku sa Sibi, tri godine kasnije saznalo se da njegovim izborom nije bila najsretnija njegova majka Jenny, kao ni tri njegove sestre. Kad je 2008. u Londonu promovirao film 'The Dark Knight' u hotelu se obračunao s njima iako nikad nije priznao što se zapravo dogodilo. No kako se saznalo, tema razgovora između sina i majke bila je upravo Sibi.

Snaha i svekrva su se porječkale, a kad je Baleova majka izvrijeđala Sibi, Chris je izgubio živce i napao je. Umjesto da proslave promociju novog filma, Bale je završio u policijskoj stanici, ali kako su svjedoci potvrdili, nije fizički ozlijedio nikoga, nego je samo, pod pritiskom, burno reagirao. Unatoč svemu, Baleova karijera i idućih je godina bila uspješna. Konačno, 2011. osvojio je Oscara za sporednu ulogu Dickyja Eklunda u filmu 'The Fighter', no samo godinu dana kasnije morao se suočiti s velikom tragedijom.

Te 2012. upravo se u kinima počeo prikazivati drugi nastavak filma 'Vitez tame, povratak' u kojem je igrao glavnu ulogu Brucea Waynea, ali je promocija filma pala u drugi plan. Umjesto da je uživao u popularnosti, Christian Bale obilazio je denverske bolnice u kojima su ležale žrtve sumanutog pohoda 24-godišnjeg psihopate Jamesa Holmesa koji je ušao na projekciju filma preodjeven u Jockera, Batmanovog neprijatelja i iz automatske puške pobio 12, a ranio 56 gledatelja.

- Riječi ne mogu opisati užas koji osjećam. Ne mogu pojmiti koliku bol i žalost osjećaju obitelji žrtava, ali moje srce je uz njih - napisao je Bale u svom pismu za javnost.

A ako ste mislili da njegova biografija nije dovoljno turbulentna, glumac je otkrio da je početkom 2009. ostao bez vrha lijevog kažiprsta. Iako će mu do kraja života taj prst biti kraći, Bale nije ni osjetio bol dok nije ugledao okrvavljenu ruku. Nesreća se dogodila na motokrosu.

- Dogodi ti se nešto tako ekstremno, izgubiš dio prsta, a uopće ne boli - izjavio je Christian i dodao da je stalno gledao u ozlijeđeni prst i pitao se zašto ga ne boli.