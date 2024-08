Chuck Bass iz serije 'Tračerica' se oženio! 'Putovanje je počelo'

Ed Westwick (37), za mnoge poznat kao Chuck Bass iz omiljene serije 'Tračerica', oženio se. Sretne vijesti podijelio je na svojim društvenim mrežama. Američki glumac objavio je dvije fotografije s vjenčanja.

- Naše putovanje je tek počelo - napisao je glumac u opisu objave.

Na fotkama glumac je odjeven u elegantno odijelo, a sako mu je bijele boje. Njegova odabranica Amy Jackson za svoj poseban dan odlučila se za raskošnu vjenčanicu.

Kao detalj, imala je dug veo koji je nosila na glavi te buket bijelih ruža. Sretni par pozirao je zagrljen, a iza njih prostiralo se bijelo cvijeće.

Par se upoznao 2021., a Amy je jednom prilikom ispričala kako je izgledao njihov prvi spoj.

- Pozvao me na dupli spoj s našim psima. To je pravi način za osvojiti me. Kava i psi - ispričala je za magazin Lifestyle Asia.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Amy ima sina Andreasa, kojega je dobila s bivšim partnerom, poduzetnikom Georgeom Panayiotouom.