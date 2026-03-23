Chuck Norris dobit će ulicu? U San Franciscu pokrenuli peticiju

San Francisco, grad poznat po liberalnoj politici i društvenom aktivizimu, ovih je dana dobio inicijativu koja je mnoge iznenadila i poprilično podijelila. Vatrogasac i bivši kandidat za gradskog nadzornika Stephen Martin-Pinto pokrenuo je u petak na društvenim mrežama peticiju kojom traži da se Ulica Cesara Chaveza preimenuje u Bulevar Chucka Norrisa. Njegova objava brzo je postala viralna te je do nedjelje ujutro prikupila gotovo 50.000 pregleda.

Ideja se pojavila u trenutku kad se sve glasnije propituje nasljeđe nekad slavljenog sindikalnog vođe, ali i neposredno nakon vijesti o smrti legendarne akcijske zvijezde, što je dodatno podiglo interes za cijelu priču. U obrazloženju peticije navodi se kako dio zajednice smatra da Chavezovo ime više ne zaslužuje javno priznanje, dok bi Chuck Norris trebao dobiti takvu počast.

- U svjetlu nedavnih kontroverzi oko Cesara Chaveza i njegovih nedjela, mnogi u zajednici smatraju da njegovo ime više nije vrijedno priznanja. Smatramo da je Carlos Ray 'Chuck' Norris dostojan priznanja i da bi njegovo ime trebalo biti ovjekovječeno na ulici koja trenutno nosi ime Cesara Chaveza (nekadašnja Army Street) - navodi se u peticiji.

Martin-Pinto je u videu objavljenom uz peticiju povukao paralelu s drugim američkim gradovima koji su odali počast ikonama pop kulture.

​- Milwaukee ima svoj kip Fonzieja, Detroit ima kip RoboCopa. Mi bismo trebali imati Bulevar Chucka Norrisa. Mislim da je pravi trenutak. Učinimo to sada - rekao je.

Ova inicijativa zapravo je dio šireg vala preispitivanja nasljeđa Cesara Chaveza diljem Kalifornije. Sve se zakotrljalo nakon istraživanja New York Timesa koje je iznijelo teške optužbe da je Chavez, koji je preminuo 1993., tijekom vođenja sindikata United Farm Workers seksualno zlostavljao žene i djevojčice.

Reakcije su bile brze. Državni zakonodavci već razmatraju promjenu naziva praznika 'Dan Cesara Chaveza' u 'Dan poljoprivrednih radnika', dok su pojedini gradovi, poput Fresna, pokrenuli postupke za uklanjanje njegova imena s ulica. U San Franciscu je tradicionalna parada već preimenovana u Paradu i festival Dolores Huerta.

Ipak, ideja da se Chavez zamijeni upravo Chuckom Norrisom odskače od svega ostalog. Norris je, osim što je bio globalno poznat po akcijskim filmovima poput 'Delta Force' i seriji 'Walker, teksaški rendžer', imao i vrlo jasan politički profil. Bio je otvoreni konzervativac i pristaša Republikanske stranke koji je podržavao bivšeg, ali i sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa.

Tijekom života pisao je kolumne u kojima je kritizirao saveznu vlast i pravo na pobačaj, zalagao se za širenje prava na nošenje oružja te bio aktivan u evanđeoskim krugovima. Upravo zato mnogi smatraju da bi takav prijedlog u liberalnom San Franciscu teško mogao dobiti stvarnu političku podršku. Zanimljivo je da i sama ulica ima burnu povijest. Prije nego što je 1995. dobila ime po Chavezu, nosila je ime Army Street, a i tada je odluka izazvala žestoke rasprave u gradu.