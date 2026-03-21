Chuck Norris nije umro. Samo je odlučio istražiti zagrobni život: Ovako je svijet ispratio legendu

Umro je Chuck Norris, legendarni majstor borilačkih vještina i glumac. Preminuo je u 87. godini na Havajima, nakon iznenadnog zdravstvenog problema koji je zatekao i njegove obožavatelje i prijatelje. Prema dostupnim informacijama, Norris je u srijedu hospitaliziran na otoku Kauai, nakon što mu je pozlilo. Isprva su liječničke prognoze, doduše neslužbene, bile optimistične. Govorilo se da se Norris dobro osjeća i kako mu je stanje stabilno. Uslijedio je šokantan preokret i pogoršanje. Obitelj je u priopćenju naglasila da je Norris preminuo u miru, okružen svojim najbližima, te su zamolili za privatnost u ovom teškom trenutku. Odlazak Chucka Norrisa unatoč poznim godinama šokirao je javnost jer je bio izrazito aktivan i u žustrom tempu. Samo deset dana prije smrti, 10. ožujka, proslavio je 86. rođendan. Tom prigodom objavio je video u kojem vježba, uz za njega prepoznatljivu poruku: "Ne starim, nego prelazim na višu razinu." Prijatelji bliski glumcu istaknuli su da je dan uoči hospitalizacije trenirao i bio vedar, što dodatno naglašava iznenadnost njegove smrti.

Naslovnice vodećih svjetskih medija u subotu su bile ispunjene posvetama čovjeku kojeg su mnogi smatrali "posljednjim neuništivim herojem". Od New Yorka do Tokija, novine i portali odali su počast ikoni koja je obilježila generacije, ne samo kao filmska zvijezda, već i kao kulturološki fenomen. Gotovo da nije bilo medija koji nije istaknuo njegov dvostruki identitet: onaj nepobjedivog borca iz akcijskih filmova i onaj pravednog zakona iz serije "Walker, teksaški rendžer". Ugledni The New York Times donio je naslov: "Chuck Norris, ikona borilačkih vještina i zvijezda serije 'Walker, teksaški rendžer', preminuo u 86. godini", naglašavajući njegov životni put od skromnih početaka u Oklahomi do statusa globalne zvijezde. Sličan ton imao je i britanski The Guardian, koji se fokusirao na njegovu ulogu u popularizaciji karatea na Zapadu i njegovu kultnu borbu s Bruceom Leejem u filmu "Na zmajevom putu".

Mnogi su listovi, poput američkog The Spokesman-Review, odabrali fotografije iz zlatnog doba njegove filmske karijere. Prikazi Norrisa iz filmova kao što su "Nestali u akciji" ili "Delta Force" – s prepoznatljivom bradom, traper košuljom i odlučnim pogledom – dominirali su naslovnicama, evocirajući nostalgiju za erom nezaustavljivih akcijskih junaka. Te su slike simbolizirale sirovu snagu i američki patriotizam koji je utjelovljivao na platnu.

Drugi, očekivano, najprepoznatljiviji motiv bio je onaj Cordella Walkera. Portali poput CBS Newsa, na čijoj je mreži serija i emitirana, koristili su kadrove na kojima Norris nosi kaubojski šešir i rendžersku značku. Ta je slika postala sinonim za red, zakon i staromodni moralni kompas koji je privukao milijune gledatelja tijekom devet sezona emitiranja. Za mnoge, on nije bio samo glumac, već utjelovljenje pravde koja uvijek pobjeđuje.

Ono što je ispraćaj Chucka Norrisa učinilo jedinstvenim jest neizbježno spominjanje internetskog fenomena poznatog kao "Činjenice o Chucku Norrisu". Gotovo svi mediji, od francuskog CNewsa do poljskog Polskie Radio, posvetili su dio prostora šalama o njegovoj nadljudskoj snazi i nepobjedivosti. Mnogi su naslovi bili prožeti humorom njemu u čast: "Smrt se bojala reći Chucku Norrisu da je njegovo vrijeme isteklo" ili "Chuck Norris nije umro, samo je odlučio istražiti zagrobni život i uvesti red". Čak je i njegova unuka Greta Norris odala počast djedu referirajući se na meme: "Svi ste znali Chucka Norrisa kao čovjeka koji je brojao do vječnosti dvaput... Svijet je uistinu izgubio ikonu, a ja sam izgubila djeda".

Simbol snage, discipline i predanosti

Tijekom karijere, Chuck Norris postao je simbol discipline, snage i predanosti. Njegov profesionalni put obuhvaća kultne uloge u brojnim filmovima i serijama, a posebno je zapamćen po ulozi u legendarnoj seriji Walker, Texas Ranger, koja je gledateljima diljem svijeta donijela njegove borilačke vještine i moralni kodeks koji je predstavljao na ekranu. Osim filmske i televizijske karijere, Norris je postao i globalni fenomen, gdje su vicevi u kojima je bio glavni lik dodatno učvrstili njegov status u pop kulturi. Njegova profesionalna predanost nije bila ograničena samo na ekran. Mnogi su ga opisivali kao čovjeka koji je spajao izdržljivost, disciplinu i smirenost - kvalitete koje su krasile njegove javne nastupe, ali i privatni život.

- Bilo je to svjetsko prvenstvo u taekwondou kada smo se vidjeli, i on je došao kao gost i on je već tada bio poznati glumac. Malo smo se družili, pričali, zamolio sam ga da snimimo kratku fotografiju s ekipom. To je fotografija s reprezentativcima iz Karlovca, Zagreba, jedan iz Šibenika, bili smo reprezentativci Jugoslavije ali veći nas je bila iz Hrvatske. Znam da smo komentirali borbe, predstavio sam mu se kao trener i tako smo krenuli razgovor. Razgovarali smo o borbama, komentirali smo borbe. Hvalio je naše. On mi je dao posjetnicu, bio sam s njim u pisanom kontaktu. On mi je znao poslati slike iz filmova koje snimao. Poslao mi je jednom legendarnu fotografiju, bočni udarac nogom u skokom, preskočio je prednji kraj automobila koji se kretao i pogodio je vozača razbivši šoferšajbu, to je filmska slika. Bilo je više fotografija s različitim ljudima.

- Ja sam njemu poslao moju prvu knjigu i drugu sliku o taekwondou, kontaktirali smo tako. Niži je nego sam mislio, na filmu je visok i jak, imao je povišene pete. Jako je srdačan i otvoren. Iznenadila me ova vijest, za 88. rođendan je objavio sliku kako udara u boksačkim rukavicama, to je bila poruka da je u formi, naravno da me iznenadila vijest da je umro - rekao nam je Anto Nobilo, odvjetnik i bivši majstor taekwondoa koji je imao prilike družiti se s legendarnim Norrisom.

Nakon što je postigao međunarodni uspjeh kao borac i osvajao natjecanja diljem svijeta, Chuck Norris je 1969. debitirao na filmu u ostvarenju The Wrecking Crew. Uslijedile su uloge u filmovima o borilačkim vještinama, a posebno se ističe ostvarenje iz 1972. u filmu 'Na zmajevom putu', gdje se suprotstavio legendarnom Bruceu Leeju. Norris je jednom izjavio za Black Belt Magazine:

- Lee je bio izuzetno sposoban protivnik, isklesane građe i savršene tehnike. Uistinu sam uživao u sparingu i druženju s njim. Bio je jednako karizmatičan i prijateljski nastrojen u ringu i privatno kao i na filmu. Njegovo samopouzdanje i duhovitost bili su zapanjujući, a ponekad i iscrpljujući za druge - nije štedio riječi. Norris je posebno pohvalio Leejev otvoreni pristup borilačkim vještinama:

- Nikad nije vjerovao da je jedan stil superioran. Smatrao je da svaki stil ima svoje prednosti i mane i da iz svake metode treba izvući najbolje - objašnjavao je Norris.

Nakon filma Breaker! Breaker! (1977.), svoj prvi veliki uspjeh kao glavni glumac ostvario je u filmu Good Guys Wear Black (1978.), čime je postao jedna od prvih američkih zvijezda borilačkih vještina. U vesternu Usamljeni vuk McQuade glumio je 1983., a njegov lik poslužio je kao inspiracija za kultnu televizijsku seriju Walker, teksaški rendžer. U ulozi narednika Cordella Walkera proveo je osam sezona na CBS-u, počevši od 1993. Nakon velikog uspjeha serije, ulogu je ponovio i u spin-offu Sons of Thunder (1999.). Serija je 2021. dobila novu verziju, u kojoj je naslovnu ulogu preuzeo Jared Padalecki.

Rođen kao Carlos Ray Norris 1940. godine u Oklahomi, svoje samopouzdanje i životni smjer pronašao je tijekom službe u američkom ratnom zrakoplovstvu, kada je počeo ozbiljno trenirati karate. Borilačke vještine otvorile su mu put do prvaka, a potom i do Hollywooda, gdje je izgradio karijeru koju su rijetki uspjeli ponoviti. Iako se postupno povukao iz glume, Norris se nije potpuno udaljio od ekrana. Umirovljen je 2005., ali je povremeno nastavljao snimati, a njegov posljednji film bio je Agent Recon iz 2024. godine. U privatnom životu imao je dva braka i petero djece. Od 1998. bio je u braku s bivšom manekenkom Genom O'Kelley, s kojom je živio na ranču u Navasotiju, Teksas. Par se upoznao 1997. u Dallasu, a zajedno su dobili blizance Dakotu i Danilee, rođene 2001. godine. Prije toga, bio je 30 godina u braku s Dianne Kay Holechek, s kojom ima sinove Mikea i Erica.

Uz njih, Norris ima i kćer Dinu, rođenu iz izvanbračne veze tijekom službe u zrakoplovstvu, čije je postojanje javno priznao tek mnogo kasnije u svojim memoarima Against All Odds: My Story. Velik dio života posvetio je radu s mladima. Njegova neprofitna organizacija Kickstart Kids, osnovana 1990., kroz karate i rad na karakteru educira učenike srednjih i viših škola u Teksasu. Program danas djeluje u desecima škola, a prema podacima organizacije, do sada je kroz njega prošlo više od 120.000 učenika