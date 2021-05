Televizijski voditelj Aleksandar Stanković (51) nedavno je u emisiji 'Podcast Inkubator' ispričao nekoliko anegdota sa snimanja serije 'Bitange i princeze'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Između ostalog, prepričao je i neugodno iskustvo koje je imao s popularnim stilistom Nevenom Ciganovićem (47), koji je s njim, kako kaže, flertao u svlačionici.

- Malo mi je bilo neugodno. On je dosta izravan. Ne znam je li se za*ebavao ili ne, ali ostao sam paf. Drag čovjek, ne poznajem ga toliko dobro - ispričao je Aleksandar, te dodao kako Neven ima određenu neposrednost i simpatičnost.

Neven se nije ni najmanje ustručavao prokomentirati svoj odnos sa Stankovićem, pa smo ubrzo saznali i drugu stranu priče.

- Moram priznati da me iznenadila Stankovićeva izjava da sam mu se upucavao... Ne zato što nisam, nego zbog navodne 'traume' koju je to ostavilo na njega - ispričao nam je stilist, te dodao kako sad shvaća zašto ga Stanković nikada nije zvao da gostuje u 'Nedjeljom u 2'.

- To nije zato što ne zadovoljavam 'visoke kriterije' te emisije, nego jer me se Aca boji. Sam kaže da sam dosta izravan, ali simpatičan. Ako nam se putevi opet slučajno ukrste, ovoga puta ću ga definitivno pokušati zavesti, s obzirom da je Aca kao vino, što stariji to je više seksi. Vidim da je da je sada i mekši čim je počeo otvoreno govoriti o našem susretu u svlačionici - kaže nam Ciganović.