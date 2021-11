U utorak navečer u showu 'Brak na prvu' Kristina je odlučila da ne želi više biti u braku s Tomislavom, a vidovnjakinja Vera Čudina posjetila je Andreu i Mislava te im otkrila zanimljivosti o njihovoj budućnosti.

Kristina i Tomislav bili su posljednji par na ceremoniji koji je trebao odlučiti hoće li ostati u eksperimentu ili ga napustiti.

- Jedino što sam očekivala od njega bila je iskrenost - započela je Kristina u svom izlaganju pred ekspertima, a Tomislav je potvrdio da je sve što je Kristina rekla istina.

- Ne mogu žensku osobu pogledati u oči i reći svoje mišljenje jer je za mene to uvreda - rekao je Cigla.

Eksperti su zaključili da je neiskrenost velika prepreka u njihovom odnosu.

- Reći ću joj što mislim nasamo i pokušat ćemo pomoću vas to riješiti na sastanku. Ja ne mrzim, ja sam jako ljut - objasnio je Tomislav i dodao da smatra da Kristina nije tužna nego da je ljuta.

- Osjećam se jadno i tužno, nisam ljuta. Krenula sam iskreno u ovo i s namjerom da se dogodi ljubav. Prihvatila sam da mu treba vremena i postavila se prema njemu kao prema prijatelju, ali među nama nema komunikacije. Mi živimo zajedno, a ni ne pogledamo se - tužno je izjavila Kristina koja je potom jasno dala do znanja što želi: 'Odlazim!'

- Ne znam što bih mislio. Cigla se izgubio. Priča jedno pa onda na tom stolcu potpuno drugo - komentirao je Mislav.

Kristinina odluka iznenadila je Tomislava koji je napisao da ostaje pa par nastavlja eksperiment.

- Sto upitnika mi je u glavi - zašto to, čemu to, mogli smo oboje napisati da odlazimo, a ne ostati i mučiti se ovako jer ovo je za mene mučenje - priznala je Kristina kojoj nije bila jasna njegova odluka, kao ni ostalim kandidatima.

- Ja imam osjećaj da je on jedan veliki manipulator i da je sebičan - dodala je Kristina.

Eksperti su rekli Tomislavu da je ono što je rekao kontradiktorno njegovoj odluci.

- Cijeli život je kontradiktoran. Ja Kristinu ne mrzim nego sam jako ljut - odgovorio im je Cigla.

Kristina je zaključila iz Tomislavovih riječi da je on u showu zbog društva, a ne zbog nje i da ne želi ostati na silu.

- Mislim da se ovo može popravit i ja sam spreman - objasnio je Tomislav.

- On ostaje radi ekipe - zaključili su drugi parovi.

Eksperti su na kraju ceremonije popričali s parovima. Gordana i Bernard dobili su poseban zadatak koji mogu ispuniti.

- Nisam siguran želim li ostati u showu - rekao je Bernard na videu koji je snimio sam u stanu.

Kada su došli u stan, Cigla i Kristina prokomentirali su, za njih, šokantnu ceremoniju.

- Ti si danas pred ekspertima prvi put progovorio - odbrusila mu je Kristina.

- Vidim problem, koji je za mene strašan - komentirao je Cigla nakon što je čuo riječi supruge.

Jasmin smatra da je najbolje da Kristina i Tomislav što prije napuste show.

- Kada joj sutra kažem što mislim razrušit će se kompletni odnos i tek onda će biti kraj - rekao je Tomislav nakon što se vratio u stan s Kristinom te joj predložio da 'mućne glavom', a ona mu je dobacila da mora i on, no njemu se to nije baš svidjelo.

- Nisam ovdje da čitam tuđe misli - odgovorila mu je Kristina i predložila da se malo raziđu i da razmisle o svemu.

- On ne poštuje žene. Dobila sam dojam da su mu sve žene iste, loše. On ne drži do žena - zaključila je Kristina, a Cigla je spakirao svoje stvari i otišao van iz stana.

Tomislav se smjestio u hotelsku sobu i utješio se razgovorom s prijateljima koji su mu dali par savjeta u vezi odnosa s Kristinom.

Tomislava i Kristinu nakon ceremonije i noći, koju su proveli odvojeno, posjetio je ekspert i razgovarao s njima, zajedno i pojedinačno.

- Vidjelo se na njemu da me ismijava. Nije dozvolio da vidi kakva sam osoba - rekla je Kristina ekspertu.

- Mislim da je nedruštvena. Nema povjerenja, tračerica je jer ono što joj kažem ona proslijedi dalje - komentirao je Cigla s ekspertom koji ga je upitao je li on preispitao sebe.

- Prihvatio bi ovo da mi se svidjela na prvu no, nije - rekao je Tomislav, a ekspert je zaključio da je upravo on zakomplicirao njihov odnos.