Andrea i Mislav treći su par koji je u večerašnjoj epizodi showa 'Brak na prvu' sjeo ispred eksperata. Naime, oni su još jednom naglasili kako su zadovoljni svojim bračnim životom.

POGLEDAJTE VIDEO

- Svakim nam je danom sve bolje i nemamo nikakvih problema - rekao je Mislav, no Erna im baš ne vjeruje.

- Možda mi njih ne shvaćamo ozbiljno, a oni su stvarno zaljubljeni - rekla je mlada Bosanka.

Stručnjaci su im savjetovali da uzmu u obzir kako u životu ne prevladavaju samo slatki trenuci, da ima i kiselih, a Mislav je dodao da su svjesni toga.

- Između nas ide vrlo jednostavno, spontano, prirodno, fluidno - rekla je Andrea i dodala da puno razgovaraju o svemu.

Naravno, ostali su u showu.

- Malo mi izgleda kao da glume i čini me kao da žele da svi vide kako su oni sretni i ljubav pršti - komentirala je Ivona.

Nakon Andree i Mislava na red za sastanak sa stručnjacima su došli Erna i Edin.

- Ovaj smo tjedan doživjeli kao testiranje naših živaca - rekla je Erna, a stručnjaci su željeli znati jesu li pronašli što im se sviđa jedno kod drugoga. Erna je pričala o tome kako grade svoj odnos, ali da nema emocija ni privlačnosti među njima te da žive kao cimeri.

- Više mi odgovaraju mirnije i staložene osobe, koje nisu nametljive, komunikativne, ali s dozom normalnosti... Možda Sanela, ona mi je takva - rekao je Edin.

Oboje su odlučili ostati zato što se nadaju nekom čudu, a stručnjaci smatraju kako glume i treba vidjeti jesu li se zainteresirali za nekoga drugoga.

Ivona i Kristijan bili su sljedeći. Ivona je komentirala kako ju je neugodno iznenadilo što su joj namijenili muškarca s dugom plavom kosom i bradom, a Kiki da je očekivao još nižu curu da bi potom Mislav komentirao kako se Kiki sviđa Erni.

Kristijan je objašnjavao da je dobro što Ivona i on slično razmišljaju, oboje žele poštovanje i razumijevanje te da zasad grade prijateljstvo.

- Volim kad me žena ne želi. Kad me netko želi, to mi je dosadno i bez veze. Dosta me žena želi, ako ćemo iskreno, i to je problem - rekao je, a Ivona smatra da se još dobro ne poznaju.

Ivona želi da Kristijan bude odlučniji, a on da se Ivona zna opustiti, no odlučili su ostati u showu.

Kad su Ana i Marinko došli pred eksperte, Ana je rekla da živi bajku i ima svog princa te da im je lakše nego mlađima jer iza sebe imaju iskustvo. Stručnjaci su komentirali da zrače pozitivnošću i ljubavlju.

- Mi smo kao magnet, kao yin i yang - rekla je Ana, a Marinko dodao:

- Ana je savršeno draga osoba i drago mi je što to pokazuje.

Oboje su odlučili ostati u showu.

Na kraju večeri Tomislav je tražio Gordanino mišljenje.

- Ako ti želiš biti s njom prijatelj, reci joj to. Budi iskren - rekla mu je Gordana, a on joj je odgovorio:

- Ja sam se došao zaje*avati.