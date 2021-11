Volim kad me žena ne želi. Kad me netko želi, to mi je dosadno i bez veze. Dosta me žena želi, ako ćemo iskreno, i to je problem, šokirao je izjavom Kristijan u sinoćnjoj epizodi 'Braka na prvu'. Već od samog početka nije najbolje 'kliknuo' s Ivonom, a do sada su imali i nekoliko nesuglasica.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Šutiš cijeli dan, teško je s tobom. Totalno si zatvoren tip iako tvrdiš da nisi. Ja sam danas živčana, ali to ne znači da moramo šutjeti - izjavila je ona prije nekoliko dana.

Gledatelji nisu bili impresionirani njegovim samouvjerenim riječima, štoviše, mnogi su oštro kritizirali.

- Ne razumijem takve s (pre)visokim mišljenjem o samome sebi.. Sve ga žele, a on jadnik lovi zadnju slamku spasa u ovakvim emisijama. Sljedeća je Ljubav je na selu.. A stvarno...sad će se morati i sakrivati od tolikih 'obožavateljica', sve noge lome koliko trče - napisao je pratitelj.

- Ti koji imaju visoko mišljenje o sebi nisko "padnu" - dodao je drugi.

Neki od njih su ipak stali na njegovu stranu.

- Meni je Kiki čist ok. Bolji od nje koja ne zna bi li piškila ili kakila - poručio je pratitelj.

- Drago mi je da je to rekao pa čak i da to ne misli samo da ovoj samodopadnoj Ivoni pokaže da nije bogom dana, a i danas se svaki bezobrazluk i iskrenost trpa pod iskrenost. Nisi ti dušo draga "samo" iskrena nego bahata, bezobrazna i nekulturna - napisao je čitatelj.