Cijeli svijet ih obožava! Top serije na streaming kanalima

Streaming platforme i tijekom kolovoza ponudile su brojne nove serije i nastavke velikih hitova, a neke od njih posebno su se izdvojile po gledanosti. Na Netflixu su pažnju privlačili naslovi poput „Blood Sacrificea“, „Outer Banksa“ i WWE-jevog „Rawa“, dok su HBO Maxovim ljestvicama dominirali „House of the Dragon“, „Lanterns“ i „President Curtis“. Ni Amazon Prime i Paramount+ nisu zaostajali, pa su se među najgledanijim naslovima našle serije različitih žanrova – od akcije i kriminalističkih priča do tinejdžerskih drama i komedija.

U nastavku donosimo pregled naslova koji su tijekom kolovoza privukli najveću pažnju publike na vodećim streaming servisima.

Netflix

1. Blood Sacrifice



2. Outer Banks



3. Salish & Jordan Matter



4. WWE Raw



5. My Life with the Walter Boys



HBO Max

1. Lanterns



2. House of the Dragon



3. President Curtis



4. Stuart Fails to Save the Universe



5. Far Away

Amazon Prime

1. Reacher



2. Sterling Point



3. Off Campus



4. Ride or Die



5. Pa Seguirte Queriendo

Paramount+

1. Lioness



2. South Park



3. Yellowstone



4. SEAL Team



5. Criminal Minds