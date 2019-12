Čilić s trudnom ženom obišao Advent: Prekrasno je razdoblje

Na društvenim mrežama naš se najbolji tenisač Marin Čilić (31) pohvalio kako je ovaj vikend proveo u Zagrebu s trudnom suprugom Kristinom. Uživajući u iščekivanju prinove, par je razgledao ovogodišnju ponudu na Adventu.

Do dolaska dječačića u njihovu obitelj, Marin i Kristina broje još oko dva mjeseca. Supružnici nasmijani poziraju ispred božićnih jelki, a Kristina i u visokoj trudnoći brine o svojem izgledu. Za izlazak do grada odjenula je pletenu haljinu u bež boji, preko nje je odjenula kaput kariranog uzorka, dok je look 'začinila' lakiranim čizmicama na petu.

- Proživljavam prekrasno razdoblje. Prošla je godina bila apsolutno jedna od najljepših, a pritom mislim na vjenčanje s Kristinom. Ova godina također zbog vijesti o dolasku bebe. Iduća će možda biti najljepša zbog rođenja sina, ali o tom potom. Nadamo se da će sve biti dobro. Uživamo u u ovim trenucima - rekao je Marin jednom prilikom.

Kristina i Marin vjenčali su se 28. travnja 2018. u crkvi svetog Nikole u Cavtatu. Gosti su na vjenčanje pristigli iz cijelog svijeta, a mladenci su se tom prilikom dovezli na ceremoniju u bijelim Teslinim električnim automobilima. Supružnici sad ne mogu biti sretniji nakon što su doznali kako će u idućoj godini po prvi puta iskusiti i čari roditeljstva.

