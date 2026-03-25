Cillian Murphy otkrio što zaista misli o slavnoj frizuri Tommyja Shelbyja iz 'Peaky Blindersa'

Cillian Murphy, zvijezda serije 'Peaky Blinders', otvoreno je progovorio o jednoj od najprepoznatljivijih karakteristika svog lika Tommyja Shelbyja – frizuri koja je postala pravi globalni fenomen. Iako su je muškarci diljem svijeta masovno kopirali, Murphy priznaje da je nimalo ne voli.

Glumac je izjavio kako mu neće nedostajati prepoznatljiv stil s izbrijanim stranama i dužom kosom na vrhu, nazvavši ga čak i “odvratnim”. Njegovi komentari dolaze nakon završetka serije, koja je tijekom više od desetljeća emitiranja ostavila snažan kulturni trag, piše LADBible.

Utjecaj 'Peaky Blindersa' bio je ogroman, a upravo je Shelbyjeva frizura postala simbol tog uspjeha. Frizerski saloni diljem svijeta bilježili su ogroman interes, a londonski frizer TJ Hunt izjavio je kako je u jednom razdoblju takvu frizuru radio i više puta dnevno.

Rijetko koja frizura iz pop kulture, ističu stručnjaci, izazvala je toliku pomamu.

Stil karakteriziraju potpuno izbrijane strane i potiljak, bez prijelaza, dok je gornji dio kose ostavljen duži i začešljan. Iako danas djeluje moderno, riječ je o frizuri koja vuče korijene iz vojne prakse – osmišljena je kako bi se spriječila pojava ušiju među vojnicima.

Upravo taj detalj dodatno je pojačao Murphyjevu odbojnost prema frizuri. U jednom intervjuu našalio se kako je riječ o “frizuri protiv ušiju”, dodajući da mu nikada nije prirasla srcu, unatoč popularnosti.

S njim se slažu i neki frizerski stručnjaci koji ističu da je originalna verzija prilično ekstremna, zbog čega su klijentima često nudili blaže varijacije. Ipak, suosnivač londonskog salona Supply 91, Maxwell Oakley, naglašava kako je riječ o jednom od najutjecajnijih trendova u Ujedinjenom Kraljevstvu u posljednjem desetljeću.

Dok su obožavatelji i dalje oduševljeni stilom Tommyja Shelbyja, sam Murphy s olakšanjem zatvara to poglavlje – i, kako kaže, raduje se što više nikada neće morati nositi tu frizuru.

