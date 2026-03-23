Istinita priča iza serije 'Peaky Blinders': Koliko je legendarna banda doista bila opasna?

Serija “Peaky Blinders”, koja je stekla globalnu popularnost, temelji se na stvarnoj bandi iz Birminghama, no njihova prava povijest znatno je drugačija od one prikazane na ekranima.

BBC-jeva kriminalistička drama, emitirana od 2013. do 2022., prati obitelj Shelby i njihov uspon u svijetu ilegalnog klađenja i kriminala nakon Prvog svjetskog rata. Lik Tommyja Shelbyja, kojeg tumači Cillian Murphy, oblikovan je traumama iz rata, što objašnjava njegovu hladnokrvnost i neustrašivost.

Iako serija koristi stvarne povijesne događaje poput generalnog štrajka 1926. i Velike depresije, inspiraciju je pronašla i u pravoj bandi poznatoj kao “Peaky Blinders”, koja je djelovala u Birminghamu.

Za razliku od serije, stvarni Peaky Blinders pojavili su se još 1890-ih godina. Radilo se uglavnom o mladim muškarcima iz radničke klase, poznatima po dotjeranom izgledu, ali i sklonosti nasilju. Ipak, povjesničari ističu kako je njihova moć bila daleko manja nego u seriji – uglavnom su bili sitni kriminalci koji su krali i napadali prolaznike.

Unatoč tome, nasilje nije bilo rijetkost. Zabilježeni su brutalni napadi, uključujući premlaćivanja i sukobe s policijom, koji su tada punili novinske stupce i širili strah među građanima.

Banda nikada nije izrasla u veliku kriminalnu organizaciju kakva je prikazana u seriji. Već početkom 20. stoljeća potisnula ju je druga skupina, poznata kao Birmingham Gang, čime je njihov utjecaj postupno nestao.

Serija je, osim bande, u radnju uključila i stvarne povijesne osobe poput Winstona Churchilla i Oswalda Mosleyja, dodatno brišući granicu između fikcije i stvarnosti.

Iako “Peaky Blinders” donosi dramatiziranu i stiliziranu verziju povijesti, stvarna priča otkriva mnogo prizemniju sliku, onu o uličnoj bandi čiji je mit s vremenom prerastao u globalni fenomen.



