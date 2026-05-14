Ciparska predstavnica na Eurosongu Antigoni bila je u kontroverznom reality showu

Večeras je na bečkoj pozornici Eurosonga Cipar s energičnom pjesmom "Jalla" predstavila Antigoni Buxton, britanska pjevačica grčko-ciparskih korijena. Ova 29-godišnjakinja široj je javnosti postala poznata 2022. sudjelovanjem u popularnom reality showu "Love Island", no glazba je, kako sama kaže, njezina prva ljubav.

Antigoni je odrasla u Londonu, no svako je ljeto provodila na Cipru, upijajući kulturu. Njezina majka je poznata TV kuharica Tonia Buxton, a Antigoni je svoj put pronašla u glazbi. Pohađala je prestižnu BRIT School, koju su završile i zvijezde poput Adele i Amy Winehouse, a već s 20 godina potpisala je ugovor za Island Records. Iako joj je "Love Island" donio popularnost, pjevačica ističe da je to bio tek slučajan izlet.

​- Oduvijek sam željela biti pjevačica, to je moj san otkad znam za sebe. Opsjednuta sam Eurosongom još otkad je Helena Paparizou pobijedila za Grčku - izjavila je za BBC. Sada, kaže, konačno je na putu koji je oduvijek željela.

Pjesma s kojom se predstavila Europi, "Jalla", opisana je kao "mediteranska ljetna pop himna" koja spaja tradicionalne zvukove s modernom produkcijom. Sam naslov je specifičan ciparski sleng koji znači "više", a Antigoni je ponosna što može podijeliti dio lokalnog dijalekta s publikom.

U pjesmi se koriste tradicionalni instrumenti poput čiftelija te se spominje ples tsifteteli. Stihovi govore o energiji i plesu na stolovima, a cilj je bio stvoriti pjesmu koja odražava "ciparski duh", ali s međunarodnim prizvukom.

Pjesma i spot nisu prošli bez kritika na Cipru. Ubrzo nakon objave da će upravo Antigona predstavljati Cipar na Eurosongu, više poznatih osoba iz kulturnog i medijskog života uputilo je otvoreno pismo ciparskoj radioteleviziji (CyBC). Tvrdili su da glazbeni video "ne prikazuje točno ciparsku tradiciju i kulturnu sliku" te da "uključuje i legalizira vrlo opasne nezakonite prakse u cestovnom prometu", referirajući se na scene u kojima mladići voze motocikle bez kaciga. Generalni direktor CyBC-a Thanasis Tsokos odgovorio je priopćenjem, navodeći da su sporne scene uklonjene te da će ispravljena verzija spota biti ponovno objavljena.

