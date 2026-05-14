Finska i dalje favorit za pobjedu na Eurosongu, ali Lelek su im sve bliže! Evo kako sada stoje...

Večeras slijedi druga polufinalna večer Eurosonga u Beču, tijekom koje ponovno 15 zemalja pokušavaju izboriti veliko finale koje će biti u subotu. Predstavnici Bugarske, Azerbajdžana, Rumunjske, Luksemburga, Češke, Armenije, Švicarske, Cipra, Latvije, Danske, Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške nastupit će večeras s nadom da će se plasirati u finale, dok će se izvođači Francuske, Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva samo predstaviti obzirom da je njihov plasman u finalu zagarantiran.

Što se tiče eurovizijskih kladionica, i dalje prvo mjesto drži Finska s 37 posto šanse za pobjedu. Slijedi Grčka s 13 posto, a zatim Danska s 11 posto. Njezin predstavnik danas će nastupiti s pjesmom 'For vi gar hjem'. Na samom vrhu nema puno promjena, no nešto niže na ljestvici može se primijetiti skok hrvatskih predstavnica, grupe Lelek, koje su sada blizu top 10.

Foto: Lisa Leutner

One se sada nalaze na 11. mjestu s 1 posto šanse za pobjedu, dok je ispred njih grupa vrlo sličnog imena - Leleka, koja predstavlja Ukrajinu. Hrvatske predstavnice su uoči polufinala varirale između 13. i 14. mjesta.

Foto: Screenshot

Srbija se s pjesmom 'Kraj mene' nalazi na 20. mjestu, dok su na samom dnu ljestvice Azerbejdžan, Austrija i Belgija.

I dok se večeras čekaju novi finalisti, oni za koje se već zna da će nastupati u finalu su Hrvatska, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska, kao i Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija, Njemačka te zemlja domaćin Austrija.