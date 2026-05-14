LIJEPO 'SKOČILE'

Finska i dalje favorit za pobjedu na Eurosongu, ali Lelek su im sve bliže! Evo kako sada stoje...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Renato Branđolica/HRT

Svi finalisti bit će poznati nakon drugog polufinala Eurosonga koje će biti večeras, a naše predstavnice, grupa Lelek, sve je popularnija te im se trenutno predviđa i bolji plasman nego prije par dana

Večeras slijedi druga polufinalna večer Eurosonga u Beču, tijekom koje ponovno 15 zemalja pokušavaju izboriti veliko finale koje će biti u subotu. Predstavnici Bugarske, Azerbajdžana, Rumunjske, Luksemburga, Češke, Armenije, Švicarske, Cipra, Latvije, Danske, Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške nastupit će večeras s nadom da će se plasirati u finale, dok će se izvođači Francuske, Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva samo predstaviti obzirom da je njihov plasman u finalu zagarantiran. 

Što se tiče eurovizijskih kladionica, i dalje prvo mjesto drži Finska s 37 posto šanse za pobjedu. Slijedi Grčka s 13 posto, a zatim Danska s 11 posto. Njezin predstavnik danas će nastupiti s pjesmom 'For vi gar hjem'. Na samom vrhu nema puno promjena, no nešto niže na ljestvici može se primijetiti skok hrvatskih predstavnica, grupe Lelek, koje su sada blizu top 10. 

One se sada nalaze na 11. mjestu s 1 posto šanse za pobjedu, dok je ispred njih grupa vrlo sličnog imena - Leleka, koja predstavlja Ukrajinu. Hrvatske predstavnice su uoči polufinala varirale između 13. i 14. mjesta. 

Srbija se s pjesmom 'Kraj mene' nalazi na 20. mjestu, dok su na samom dnu ljestvice Azerbejdžan, Austrija i Belgija. 

Kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga: Lelek su ih oduševile, pogledajte bodove

I dok se večeras čekaju novi finalisti, oni za koje se već zna da će nastupati u finalu su Hrvatska, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska, kao i Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija, Njemačka te zemlja domaćin Austrija. 

Kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga: Lelek su ih oduševile, pogledajte bodove

Grupa Lelek na Eurosongu u Beču predstavlja Hrvatsku, a njih nastup je oduševio publiku i žiri te su prošle u finale. Sada su procurili navodni rezultati žirija koji je svoje oduševljenje pretočio u brojke
Izraelska TV ismijala hrvatske predstavnice, Lelekice im oštro uzvratile: 'Uznemirujuće'

Uznemirili su nas komentari Izraelske javne radiotelevizije u kojima su ismijani naša kultura i žrtve potlačenih katolkinja. Osobito je uznemirujuće izrugivanje sa ženama koje pjevaju o ženskoj boli, napisale su članice
FOTO Tko je Tomislav Roso? Bio je u Big Brother kući, a sad je s Lelekicama na Eurosongu

Hrvatske predstavnice Lelek izborile su finale Eurosonga s pjesmom 'Andromeda'. A tekst za tu pjesmu napisao je Tomislav Roso, koji je 2018. godine ušao u Big Brother kuću i stigao do samog kraja.

