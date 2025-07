Čipka, torta i svjećice: Petra Dugandžić pokazala kako je proslavila svoj 49. rođendan

Petra Dugandžić (49) pokazala je kako izgleda njezino rođendansko slavlje, bez glamura, ali sa stilom. Na fotografiji koju je objavila vidi se torta sa svjećicama na kojima piše 'sretan rođendan', a glumica sjedi za stolom u, kako se čini, rozom čipkastom grudnjaku.

'Sretan rođendan Petra, sve najbolje divna i hrabra ljepotice', 'Sve najbolje lutko', 'Neka je sretan', nizale su se čestitke na društvenim mrežama.

U listopadu prošle godine, Petra je iznenadila javnost viješću da se tajno udala za 26 godina mlađeg nigerijskog nogometaša Maka Noblea (puno ime Goziembah Noble Makuochukwu), koji trenutačno igra za NK Dugopolje. Mak ima 23 godine, a njihova ljubavna priča počela je tijekom Petrinog putovanja u Afriku, gdje su se upoznali dok je on bio na nogometnom turniru.

Foto: Instagram/

- Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom – u Africi koja me cijeli život jako privlačila - rekla je tom prilikom glumica za Story.

Nakon što su održavali vezu na daljinu, odlučili su ljubav okruniti brakom. Par je morao svladati brojne birokratske prepreke na dva kontinenta, ali su na kraju odlučili živjeti u Hrvatskoj. Prije Maka Noblea, Petra je bila s ugostiteljem Sašom Vrankovićem, za kojeg se udala 2012., a razveli su se početkom 2024. godine

Zagreb: Petra Dugandžić na subotnjoj špici | Foto: Neva Zganec/PIXSELL